Meghan Markle partage l’histoire d’Halloween sur le prince Harry et un autre royal – « Snuck out! » | Royale | Nouvelles

La duchesse de Sussex, 40 ans, a révélé l’histoire d’elle, du prince Harry et d’un autre royal se faufilant pour « une soirée amusante en ville » lors de son entretien avec Ellen DeGeneres, 63 ans. Le co-auteur de « Finding Freedom » Omid Scobie a partagé le échange de l’interview de Markle sur Twitter.

Interrogée sur leur soirée «post-apocalypse» en 2016, Meghan Markle a déclaré: «Il est venu me voir à Toronto et nos amis et sa cousine Eugénie et maintenant son mari Jack, ils sont venus aussi, et nous nous sommes faufilés tous les quatre. sortir en costumes d’Halloween pour passer une soirée amusante en ville avant que nous ne soyons un couple dans le monde.

La duchesse a ri : « C’était un thème post-apocalypse, donc nous avions tous ces costumes très bizarres, et nous n’avons pu nous amuser qu’une dernière soirée. »

Après la fête en 2016, la princesse Eugénie, 31 ans, et Jack Brooksbank, 35 ans, se sont mariés à la chapelle St George du château de Windsor en octobre 2018.

Cela s’est produit quelques mois seulement après que Mme Markle et le prince Harry, 37 ans, ont été déclarés mari et femme au même endroit.

Plus tôt cette année, la fille cadette du prince Andrew a adressé ses meilleurs vœux à la duchesse de Sussex pour son 40e anniversaire.

JUST IN: Le titre de la duchesse de Sussex de Meghan Markle fait l’objet d’une blague dans l’interview d’Ellen

Dans une publication sur Instagram, elle a écrit : « Pour célébrer le 40e anniversaire de la chère Meghan, je contribue 40 minutes de mentorat pour aider les femmes à réintégrer le marché du travail.

« Au cours des deux dernières années, des dizaines de millions de femmes dans le monde ont quitté le marché du travail.

« Si vous le pouvez, rejoignez-moi et consacrez 40 minutes à la communauté, au service ou au mentorat. »

La relation entre Meghan et Eugénie a également été discutée lors de l’interview des Sussex avec Oprah Winfrey, 67 ans.

Mme Markle a déclaré à Winfrey: « Eugenie et moi nous connaissions avant de connaître Harry, donc c’était confortable. »

Parlant d’Eugénie et de Jack, elle a ajouté: « Nous sommes amis avec eux en tant que couple. »

LIRE LA SUITE: Meghan Markle boit du lait au biberon dans une cascade bizarre d’Ellen « Je me sens chaud, chaud, chaud »

Selon MailOnline, la relation entre Harry et Eugénie est également particulièrement forte.

Alors que le couple a été photographié avec leurs frères et sœurs lors de vacances d’enfance en 1995, le duc de Sussex aurait également séjourné avec Eugénie et Jack à Frogmore lorsqu’il est revenu au Royaume-Uni pour les funérailles du prince Philip et pour le dévoilement de la statue de la princesse Diana.

Il y aurait cependant eu une rupture dans la relation entre les deux couples lorsque Eugénie a été décrite comme étant « blessée » par l’annonce de la grossesse de Meghan.

Le Telegraph rapporte que le cabinet a été informé de la bonne nouvelle des Sussex lors de la réception de mariage d’Eugénie.

On dit ensuite que la nouvelle a été rendue publique le lendemain de la cérémonie en octobre 2018.

Ellen, qui est une voisine et amie de Meghan, a répondu à l’histoire de la fête d’Halloween de la duchesse en disant: « Maintenant, il y a des gens à la maison qui disent » J’étais à cette fête « .

« Je suis sûr qu’ils sont comme ‘J’étais à la fête post-apocalyptique, lesquels étaient-ils ?’ ».

A NE PAS MANQUER

L’ex d’Ellen DeGeneres « était le patient zéro dans la culture d’annulation » sur la romance [INSIGHT]

William sort pour une importante visite royale [REVEAL]

Meghan Markle LIVE : les fans de Royal se préparent à de nouvelles confessions [COMMENT]

Elle a ajouté: « Nous n’arrêtions pas de dire cet Halloween, c’est votre chance, vous pouvez sortir, vous pouvez vous habiller et sortir, mais vous avez tous choisi de rester à la maison cette année. »

Meghan a répondu: « Nous étions à la maison et nous vous avons vus, ce qui était génial.

«Mais non, nous voulions faire quelque chose d’amusant pour les enfants et les enfants n’étaient tout simplement pas du tout intéressés.

« Archie était un dinosaure pendant peut-être cinq minutes. »

« Même pas cinq minutes », a plaisanté Ellen.

L’animateur de télévision a ajouté: « Harry l’a convaincu de mettre la tête mais Lili était une mouffette.

« C’était si mignon. »

L’interview de Meghan Markle sur The Ellen DeGeneres Show a été diffusée aux États-Unis sur CBS à 20 heures.

Il sera diffusé sur ITV2 dans la semaine suivant sa sortie aux États-Unis.