Meghan Markle partage une photo de son fils Archie, révélant comment il tient de son père, le prince Harry

Meghan Markle donne aux fans un aperçu de son fils.

La royale de 40 ans partage Archie, 2 ans, avec son mari, le prince Harry. Le couple a également accueilli une fille, Lillibet, cet été.

Lors de sa récente apparition dans « The Ellen DeGeneres Show », la duchesse de Sussex a partagé une photo d’Archie, révélant qu’il avait les cheveux roux comme son père.

Dans l’adorable cliché, qui a été pris de derrière l’enfant, Archie tient un panier alors qu’il regarde un certain nombre de poulets devant un poulailler que Markle et sa famille possèdent.

MEGHAN MARKLE SUR ‘ELLEN’: LA DUCHESSE BOIRE UN BIBERON, CHANTANT ET SQUATS DANS UNE VIDÉO PRANK

Meghan Markle a rendu visite au « Ellen DeGeneres Show ». (Michael Rozman/Warner Bros.)

Archie portait également des bottes Peppa Pig, rendant hommage au célèbre dessin animé britannique pour enfants.

Selon le prince William, son propre fils George était, comme son cousin Archie, un grand fan de la série animée, selon le magazine People, qui a partagé la photo d’Archie.

MEGHAN MARKLE SUR ‘ELLEN’: LA DUCHESSE RÉVÈLE SON PASSÉ RENDEZ-VOUS SECRET POUR HALLOWEEN AVEC LE PRINCE HARRY

« Il est si gentil avec les poulets aussi », a déclaré DeGeneres, 63 ans, lors de l’interview. Le comédien est un voisin de Markle et Harry, 37 ans. « Archie est une âme si douce », a ajouté DeGeneres.

« Aww, merci, » répondit Markle.

Meghan Markle a partagé une photo de son fils Archie, révélant qu’il a les cheveux roux comme son père le prince Harry. (.)

Au cours de leur interview avec Oprah Winfrey qui a été diffusée plus tôt cette année, Harry a révélé que lui et sa famille avaient sauvé les poulets d’une ferme industrielle dans le but de vivre une vie « basique » après avoir démissionné de leurs fonctions royales. .

À l’intérieur du poulailler se trouve un panneau indiquant : « Archie’s Chick Inn – créé en 2021 ».

MEGHAN MARKLE SUR ‘ELLEN’ SHOW: LA DUCHESSE PARLE DES LUTTES D’AUDITION AVANT LA FAMILLE ROYALE

Les deux ont également discuté de la fête d’Halloween de la famille, qui a eu lieu à la maison comme « quelque chose d’amusant pour les enfants », comme l’a dit Markle.

Meghan Markle partage Archie, 2 ans, et Lillibet, 5 mois, avec son mari, le prince Harry, duc de Sussex. (Photo de Samir Hussein/Samir Hussein/WireImage via .)

« Les enfants n’étaient tout simplement pas du tout intéressés », a-t-elle révélé. « Archie était un dinosaure pendant peut-être cinq minutes. »

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

DeGeneres, qui a vu la famille cette nuit-là, a souligné qu’Archie avait en fait gardé le costume moins de cinq minutes.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À NOTRE NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

Lillibet était habillée en mouffette, « comme Flower de ‘Bambi' », a expliqué la duchesse.