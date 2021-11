Meghan Markle partage une rare mise à jour sur sa petite fille Lilibet

Meghan Markle a parlé de sa petite fille (Photo: The Ellen Show / BACKGRID)

Meghan Markle aurait partagé une douce mise à jour sur sa fille Lilibet, révélant qu’elle avait commencé à faire ses dents.

La duchesse de Sussex a surpris les fans alors qu’elle apparaissait dans l’émission Ellen DeGeneres, la star du talk-show partageant un teaser avant la diffusion de l’interview complète.

En discutant d’elle et de la petite fille du prince Harry, qui porte le nom de la reine Elizabeth, Ellen aurait révélé: « Lili fait maintenant ses dents ».

Selon People, Meghan a répondu: « Tout pour soulager cela. »

« Tequila, n’importe quoi », a plaisanté Ellen, avec Meghan répondant: « C’est tante Ellen pour vous. »

Harry et Meghan ont accueilli bébé Lilibet, leur deuxième enfant, plus tôt cette année. Ils partagent également Archie, deux ans.

La duchesse de Sussex apparaîtra au Ellen Show ce jeudi avec un teaser partageant un aperçu de leur conversation chaleureuse.

Pour voir cette vidéo, veuillez activer JavaScript et envisagez de passer à un site Web

navigateur qui

prend en charge HTML5

vidéo

Se remémorant sa vie d’actrice avant d’épouser le prince Harry, Meghan a déclaré à l’hôte: » Je me garerais à la porte trois et je filerais et les gardes de sécurité ici disaient toujours » casser une jambe, j’espère que vous l’aurez compris ”. La conduite d’aujourd’hui était donc très différente.

Avant de rejoindre la famille royale, Meghan était surtout connue pour avoir joué dans le drame juridique à succès Suits. Mais, comme tout acteur le sait, il y a des obstacles à surmonter avant de devenir grand – comme ne pas pouvoir s’offrir une nouvelle voiture.

Se souvenant de son ancien run-around, la duchesse a ri: » Il avait sa propre vie, alors j’avais ce très vieux Ford Explorer Sport et à un moment donné, la clé a cessé de fonctionner du côté conducteur, vous ne pouviez donc pas entrer. par la porte, donc après les auditions, je me garais à l’arrière du parking et j’ouvrais le coffre et montais, tirais la porte derrière moi et rampais sur mes sièges pour sortir. C’est comme ça que j’allais et venais.

Elle a ensuite plaisanté: « Les choses que nous faisons. »

Plus: Nouvelles du Showbiz américain



Les téléspectateurs devront attendre pour savoir ce que Meghan partagera d’autre sur sa vie depuis qu’elle est devenue duchesse et mère de fils Archie et sa fille Lilibet, qu’elle partage avec Harry.

Taquinant l’intégralité de l’interview, Ellen a tweeté: “ Beaucoup de choses ont changé depuis la dernière fois que Meghan, la duchesse de Sussex, était sur le terrain de Warner Brothers. Ne manquez pas le reste de notre interview demain.

Vous avez une histoire ?

Si vous avez une histoire de célébrité, une vidéo ou des photos, contactez l’équipe d’animation de Metro.co.uk en nous envoyant un e-mail à celebtips@metro.co.uk, en appelant le 020 3615 2145 ou en visitant notre page Soumettre adore vous entendre.



PLUS : Entretien de Meghan Markle avec Ellen DeGeneres : Comment regarder au Royaume-Uni



PLUS : Meghan Markle revient à la vie de célébrité alors qu’elle s’ouvre à Ellen DeGeneres dans une interview surprise

window.fbApi = (function () {

var fbApiInit = false; var awaitingReady = [];

var notifyQ = function () { var i = 0, l = awaitingReady.length; for (i = 0; i < l; i++) { awaitingReady[i](); } }; var ready = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { awaitingReady.push(cb); } }; var checkLoaded = function () { return fbApiInit; }; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId: '176908729004638', xfbml: true, version: 'v2.10' }); fbApiInit = true; notifyQ(); }; return { 'ready' : ready, 'loaded' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if ('object' === typeof metro) { window.addEventListener('metro:scroll', injectFBSDK, {once: true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })();