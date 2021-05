Meghan Markle perd son soutien alors que l’animateur de radio australien se retourne contre Duchess – «Je suis déchiré» | Royal | Nouvelles

Royals: un expert dit qu’il est “ difficile ” pour la famille de réserver des vacances

Le commentaire a été fait par Jackie ‘O’ Henderson, une présentatrice de 46 ans de la station de radio australienne KIIS FM. En mars, Mme Henderson a défendu Meghan après que les Sussex aient porté des accusations incendiaires alors qu’elles étaient interviewées par Oprah Winfrey.

Cependant, a-t-elle admis, «plus je m’assois et j’y pense, plus je n’aime pas ce qui s’est passé là-bas».

Mme Henderson a fait ses commentaires après que le co-animateur Kyle Sandilands a demandé: «Vous vous souvenez quand nous pensions qu’Harry allait s’entendre avec Britney Spears?»

Elle a répondu: «Eh bien, je pense qu’il est allé dans la mauvaise direction de toute façon.

«Je pense qu’il a fait une erreur avec Meghan.»

“Je pensais qu’elle avait jeté Kate sous le bus” (Image: GETTY)

Jackie ‘O’ Henderson est présentatrice sur KIIS FM (Image: Instagram)

L’animateur de radio a été particulièrement critique des commentaires que Meghan a faits à Oprah au sujet de la duchesse de Cambridge.

Elle a affirmé que Kate l’avait fait pleurer lors d’une dispute sur les robes de demoiselles d’honneur avant de s’excuser plus tard.

Mme Henderson a déclaré: «Je pensais qu’elle avait jeté Kate sous le bus lors de cette interview.

«Je pensais que c’était vraiment inutile.

LIRE LA SUITE: La réaction brutale de Queen à la découverte de l’abdication d’Edward la résume brillamment

“Ça ne me dérange pas Harry. Je ne sais pas. Je suis déchiré” (Image: GETTY)

«Comme elle a même dit: ‘Je n’aime pas Kate, elle s’est excusée’, vraiment.

«Cela ne me dérange pas Harry. Je ne sais pas. Je suis déchiré.

«Je pense qu’ils devraient pouvoir dire ce qu’ils veulent, mais je n’aimais tout simplement pas ce que Meghan a dit à propos de Kate.

L’animateur de radio s’est ensuite tourné vers les commentaires du prince Harry sur les autres membres de sa famille.

NE MANQUEZ PAS

Les plaintes du prince Harry interrogées par Jane Moore, Loose Women’s [SHOCK]

Les 5 membres de la famille royale qui n’utilisent pas leurs vrais noms révélés [REVEAL]

Meghan et Harry ont rejeté la sortie royale “ raisonnable ” et sont devenus “ voyous ” [INSIGHT]

Le prince Harry à l’enterrement de son grand-père (Image: GETTY)

Harry s’exprimant lors d’un événement faisant la promotion des vaccins contre le coronavirus (Image: GETTY)

Elle a commenté: «S’il continue à se moquer de sa grand-mère et qu’elle meurt, je serai très en colère.

«Il a dit à son père [Charles] détestait la façon dont son père [Philip] l’a élevé, que son père l’a élevé de cette façon et qu’il «met fin au traumatisme maintenant».

«Cela signifie sa grand-mère et son grand-père.

Meghan Markle s’est mariée dans la famille royale en mai 2018 (Image: EXPRESS)

«Il essaie d’elle. Elle a 100 ans pour l’amour de Dieu! »

La reine a actuellement 95 ans et n’aura pas 100 ans avant 2026.

Harry a co-présenté «The Me You Can’t See» avec Mme Winfrey.

Prince Harry: Lorraine et un expert royal discutent du dernier chat d’Oprah

Pendant l’émission, le prince Harry a déclaré: «Mon père me disait quand j’étais plus jeune, il avait l’habitude de dire à William et à moi:« Eh bien, c’était comme ça pour moi donc ça va être comme ça pour toi ».

«Cela n’a pas de sens. Ce n’est pas parce que vous avez souffert que vos enfants doivent souffrir.

«En fait, bien au contraire, si vous avez souffert, faites tout ce que vous pouvez pour vous assurer que quelles que soient les expériences, les expériences négatives que vous avez vécues, vous pouvez faire les choses pour vos enfants.»

Mariage de Harry et Meghan en mai 2018 (Image: GETTY)

Au cours de l’entretien de mars, Meghan a allégué qu’il y avait eu des «préoccupations et des conversations» au sein de la famille royale au sujet du teint d’Archie, avant sa naissance.

Le palais de Buckingham a publié une déclaration au nom de la reine notant que «certains souvenirs peuvent différer» des événements discutés.

On y lisait: «Les questions soulevées, en particulier celle de la race, sont préoccupantes. Bien que certains souvenirs puissent varier, ils sont pris très au sérieux et seront traités par la famille en privé. »