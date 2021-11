Meghan Markle plus détendue que jamais avec Ellen DeGeneres

En général, Meghan a parlé de nombreux sujets avec Ellen, en particulier le style de vie qu’elle et Harry mènent à Los Angeles. Cette année, ils ont accueilli la petite Lilibet et ont parlé de ce à quoi ressemble Archie dans le rôle du frère aîné. « Il adore être un grand frère. Je pense que c’est juste, tout le monde vous le dit, eh bien, quelqu’un a dit à H et moi : ‘Quand tu as un enfant, c’est un passe-temps, et deux enfants, c’est être père.’ Soudain, nous avons réalisé, ‘Oh bien sûr’. Tout le monde parle de ce que c’est pour le deuxième enfant, mais personne ne parle de l’ajustement pour le premier enfant quand le deuxième arrive. Donc je pense qu’ils ont ce moment de, ‘Oh, c’est amusant. Oh, c’est comme ça maintenant », a-t-il expliqué.

Il a également raconté l’anecdote de la nuit où Harry, La princesse Eugénie et Jack Brooksbank se sont déguisés pour pouvoir partir à une fête sans que personne ne les reconnaisse. « Nous sommes allés tous les quatre en costumes d’Halloween pour passer une soirée amusante en ville avant que nous ne soyons un couple », a-t-elle déclaré. « Nous avons pu passer une dernière nuit de plaisir. »

Alors qu’ils gardaient leur relation secrète, Meghan, la duchesse de Sussex, et le prince Harry, le duc de Sussex, se sont faufilés à une fête d’Halloween. pic.twitter.com/8TD3xT8NBU – Ellen DeGeneres (@TheEllenShow) 18 novembre 2021