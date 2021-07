Meghan Markle plus populaire auprès des jeunes « parce qu’elle n’est pas une aristocrate anglaise » | Royale | Nouvelles

Le nouveau projet Netflix de Meghan Markle discuté par Ford

La décision de Meghan et du prince Harry de démissionner en tant que membres de la famille royale et les antécédents américains de la duchesse de Sussex ont contribué à rendre le couple plus populaire parmi les jeunes, selon le PDG de la République, Graham Smith. Le commentateur anti-monarchie, qui fait campagne pour l’élection du chef de l’État britannique, a déclaré que de récents sondages ont montré que Meghan et Harry sont bien plus appréciés par les Millennials et les membres de la génération Z que par les générations plus âgées.

Et cela, croit-il, parce qu’ils parlent de sujets qui résonnent avec les plus jeunes.

Cependant, l’accent mis par Meghan et Harry sur la santé mentale et la position contre le racisme n’est peut-être pas la seule raison de l’attrait des jeunes générations pour le couple, car ces problèmes sont également devenus la pièce maîtresse du travail de Kate et du prince William.

Lorsqu’on lui a demandé si le travail et les campagnes de Kate et William sur la santé mentale pourraient aider la famille royale à devenir plus accessible aux jeunes générations, M. Smith a déclaré à Express.co.uk: “Pour certaines personnes, je pense, mais je pense que Meghan et Harry sont très différents de William et Kate.

“Je pense que le fait qu’ils soient partis, le fait que Meghan ne soit pas une aristocrate anglaise, qu’elle soit américaine, qu’ils soient partis aux États-Unis… crée une image différente.

“C’est très bien que William s’implique dans ces problèmes, mais je ne pense pas que cela va faire toute la différence.

Meghan Markle a rejoint la famille royale en 2018 (Image: GETTY)

Meghan Markle et le prince Harry lors des Invictus Games à Toronto en 2017 (Image : GETTY)

“Il apparaît toujours comme le fils de son père et je pense que ce sera toujours le cas.”

Meghan est née et a grandi en Californie et a commencé à être consciente des problèmes sociaux alors qu’elle n’était qu’une enfant.

Agée de 11 ans, elle a écrit une lettre de plainte à Procter & Gamble après avoir trouvé sexiste sa publicité pour le savon à vaisselle Ivory.

Elle a également écrit des lettres sur cette question à la première dame américaine de l’époque, Hillary Clinton, à la journaliste Linda Ellerbee et à l’avocate des droits des femmes Gloria Allred.

Meghan Markle et Kate en 2018 (Image : GETTY)

Rappelant l’expérience lors d’un discours prononcé à l’occasion de la Journée internationale de la femme en 2015, la désormais duchesse a déclaré : « Quelques semaines se sont écoulées et à ma grande surprise, j’ai reçu des lettres d’encouragement d’Hillary Clinton, de Linda Ellerbee et de Gloria Allred.

“C’était incroyable. L’émission d’information pour enfants, ils ont envoyé une équipe de tournage chez moi pour couvrir l’histoire, et c’était environ un mois plus tard lorsque le fabricant de savon, Proctor & Gamble, a changé la publicité pour son liquide vaisselle transparent ivoire.

“Ils l’ont changé de ‘Les femmes partout en Amérique se battent contre des casseroles et des poêles graisseuses’ en ‘Des gens dans toute l’Amérique’.

“C’est à ce moment-là que j’ai réalisé l’ampleur de mes actions.

Meghan Markle et le prince Harry vivent maintenant en Californie (Image: GETTY)

Meghan Markle et le prince Harry sont plus populaires parmi les Millennials que les générations plus âgées (Image: GETTY)

“À 11 ans, j’avais créé mon petit impact en défendant l’égalité”.

Meghan et le prince Harry ont officiellement démissionné en tant que membres de la famille royale fin mars 2020.

Ils ont depuis abordé des questions que les membres de la famille royale ne discutent normalement pas.

Après la mort de George Floyd, Meghan a prononcé un discours passionné devant la classe du lycée Immaculate Heart de 2020.

S’adressant aux jeunes étudiants, elle a rappelé les émeutes de LA au début des années 90 et a exhorté les adolescents à utiliser leur éducation pour “participer à la reconstruction” de la société américaine.

Bagues de fiançailles royales (Image : EXPRESS)

Meghan et Harry ont également parlé d’avoir des conversations “inconfortables” et de “reconnaître le passé” lors d’un appel vidéo avec de jeunes dirigeants et des membres du Queen’s Commonwealth Trust.

Le duc et la duchesse de Sussex ont également abordé le sujet des élections présidentielles américaines de 2020.

Au cours de l’été 2020, Meghan a parlé de l’importance de faire entendre la voix des gens en votant.

Et dans une vidéo tournée en septembre pour Time 100, Meghan a qualifié le prochain scrutin d'”élection la plus importante de notre vie”, tandis que le prince Harry a exhorté à rejeter la haine et la désinformation.

Meghan Markle et le prince Harry lors d’un engagement royal (Image: GETTY)

Fin 2020, le couple a lancé Archewell, leur organisation comprenant une fondation à but non lucratif, une société de production vidéo et une société de production audio.

Archewell Productions a jusqu’à présent annoncé que Harry serait le producteur exécutif d’une série axée sur un groupe de concurrents d’Invictus Games.

Meghan, quant à elle, sera la créatrice et coproductrice exécutive de Pearl, une série d’animation suivant les aventures d’une jeune fille inspirée par diverses femmes influentes à travers l’histoire.