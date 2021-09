Meghan Markle portait un collier à breloques pour «éviter les mauvaises vibrations» lors d’un voyage à New York avec Harry | Royale | Nouvelles

Meghan Markle et Harry critiqués par l’hôte pour un voyage à New York

La semaine dernière, le couple est apparu en public pour la première fois ensemble depuis des mois alors qu’ils commençaient leur visite éclair à New York. Lors de sa rencontre avec la secrétaire générale adjointe des Nations Unies, Amina Mohammed, Meghan a été aperçue portant un collier du bijoutier Alemdara.

Le collier, selon un expert en joaillerie, est une main hamsa de 450 £, réputée pour contrer la négativité.

L’ancienne journaliste de Tatler, Mariella Tandy, a déclaré à MailOnline: “Il y a un mauvais œil sur la chaîne et la main de hamsa, vous bénéficiez donc d’une double protection.

“Nous en recevons beaucoup quand quelqu’un est enceinte, et parfois ils achètent aussi un mauvais œil pour le bébé.”

Le duc et la duchesse de Sussex ont été critiqués pour “se comporter comme s’ils faisaient une visite royale” malgré leur démission en tant que membres du cabinet.

Meghan Markle portait un collier pour se protéger des “mauvaises vibrations” (Image: .)

Dans un débat sur Jeremy Vine, la panéliste Nana Akua a qualifié le comportement du couple de “écoeurant” alors qu’ils assistaient à plusieurs réunions avec des politiciens de premier plan, malgré leur démission de la famille royale en 2020.

Interrogée sur la récente apparition du duc et de la duchesse de Sussex, la panéliste Nana Akua a déclaré: “Pour être honnête avec vous, j’en ai vraiment marre de ce couple si je suis totalement honnête avec vous.

“Je veux dire pourquoi diable, ils ne veulent pas être royaux, ils ne voulaient pas de publicité, maintenant ils sont à nouveau là, ayant repris des jets privés pour le faire.

“Ils ont tout cela en cours, se comportant comme s’ils faisaient une visite royale, la chose même qu’ils ne voulaient pas faire au Royaume-Uni.

Le prince Harry et Meghan Markle (Image: PA)

“Je trouve tout ça un peu écoeurant.”

Harry et Meghan sont arrivés à New York mercredi soir dernier et se sont lancés dans une visite de trois jours de la ville.

Jeudi matin, ils ont visité le One World Trade Center, où ils ont été rejoints par le maire de New York, Bill de Blasio, et la gouverneure de l’État de New York, Kathy Hochul.

Le couple a participé à un photocall à l’intérieur et à l’extérieur du bâtiment, avant de visiter le musée du 11 septembre et de déposer une couronne de roses blanches pour les victimes des attentats terroristes de 2001.

Chronologie du prince Harry et de Meghan Markle (Image: Express)

À la suite de cela, ils ont tenu une réunion avec Linda Thomas-Greenfield, l’ambassadrice des États-Unis auprès de l’ONU, et ont participé à une table ronde avec l’Organisation mondiale de la santé.

Dans une déclaration publiée par la suite, les Sussex ont déclaré: “Dans cette salle, nous avions un certain nombre des plus grands leaders en matière de santé publique, de préparation aux pandémies, de progrès scientifique et de renforcement communautaire.

« La réunion d’aujourd’hui a été une occasion très appréciée d’apprendre de certains des experts les plus respectés qui travaillent sans relâche pour mettre fin à cette pandémie.

« En s’appuyant sur les conversations en cours que nous avons eues avec les dirigeants mondiaux au cours des 18 derniers mois, nous avons aujourd’hui encore renforcé notre engagement en faveur de l’équité en matière de vaccins. »

Meghan Markle et le prince Harry (Image: PA)

Les fiançailles finales du couple ont eu lieu samedi soir, lorsqu’ils sont apparus au concert Global Citizen Live pour exhorter les dirigeants mondiaux à développer un programme de livraison de vaccins aux pays pauvres.

Dans un discours hautement politique, le duc et la duchesse de Sussex ont dénoncé les “sociétés pharmaceutiques ultra-riches” pour ne pas avoir partagé les détails de leurs vaccins.

Meghan et Harry ont également été confrontés à une autre vague de critiques pour leur utilisation « énergivore » des jets privés.

L’animateur de radio australien, Kyle Sandilands, a critiqué le couple et a déclaré: “Il y a la duchesse et le duch-ee de Broke, ou quoi qu’ils soient, à New York.

Meghan Markle et le prince Harry avec Archie (Image: .)

« Voler en jet privé vers New York pour sauver la planète, tout le monde. »

Le prince Harry a fait l’objet d’un examen minutieux plus tôt cet été, après avoir pris un jet privé de 2 heures pour Aspen, Colorado, pour jouer dans un match de polo caritatif.

Le couple a également été critiqué en 2019 après qu’il est apparu qu’ils avaient effectué quatre vols en jet privé en l’espace de 11 jours.