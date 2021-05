Meghan Markle pourrait envoyer un «message codé» sur le prince Harry dans un nouveau livre | Royal | Nouvelles

La duchesse de Sussex devrait publier un livre pour enfants en juin sur les relations père-fils à travers le point de vue des mères. Le livre de Meghan s’intitule “ The Bench ” et serait inspiré par le lien entre son mari le prince Harry et leur bébé Archie.

L’expert royal Ingrid Seward pense que l’une des pages du livre peut contenir un message codé sur la perte de ses titres militaires royaux par Harry.

Le duc de Sussex a perdu ses titres après que le couple se soit officiellement retiré de ses rôles de membres de la famille royale.

L’illustration dont parle Mme Seward montre un père aux cheveux roux vêtu de l’uniforme de l’armée en train de retrouver son fils.

Le papa jette son enfant en l’air de manière ludique pendant que la maman regarde à travers la fenêtre.

Elle a écrit qu’elle était “surprise de l’hypocrisie de Meghan en écrivant un livre sur la joie de créer des liens entre père et fils lorsque la relation entre Harry et son propre père, le prince Charles, a été ramenée au plus bas par leur entretien avec Oprah.”

Elle a également Thomas Markle est “séparé”.

Les images du livre ont été créées par l’illustrateur primé Christian Robinson.

Dans une déclaration, la duchesse a déclaré: “Le banc a commencé comme un poème que j’ai écrit pour mon mari le jour de la fête des pères, le mois après la naissance d’Archie. Ce poème est devenu cette histoire.”

Elle a ajouté: “J’espère que The Bench résonne avec chaque famille, quel que soit le maquillage, autant que le mien.”