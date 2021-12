Meghan Markle pourrait être impliquée dans le procès pour abus sexuel du prince Andrew

Meghan Markle pourrait potentiellement être appelée pour parler du comportement de la famille royale dans le prochain procès pour abus sexuel du prince Andrew. L’avocate représentant Virginia Roberts Giuffre dans son procès contre le prince a déclaré au Daily Beast que c’est parce que « c’est quelqu’un sur qui on peut compter pour dire la vérité ».

« Un; elle est aux États-Unis, nous avons donc compétence sur elle. Deux; c’est quelqu’un qui, de toute évidence, au moins pendant un certain temps, était un proche associé du prince Andrew et est donc en mesure d’avoir peut-être vu ce qu’il a l’a fait, et peut-être qu’elle n’a pas vu ce qu’il a fait pour avoir entendu les gens en parler. En raison de son association passée avec lui, elle pourrait très bien avoir des connaissances importantes, et aura certainement des connaissances « , a révélé David Boiles à la sortie . « Trois, c’est quelqu’un sur qui on peut compter pour dire la vérité. Elle coche les trois cases. »

L’équipe juridique du prince Andrew a déposé une requête en rejet de l’action, qui devrait être entendue le 4 janvier. Mais, si l’affaire se poursuit, les deux parties devront faire une déposition enregistrée sur vidéo et répondre à diverses questions des interrogateurs. « Andrew sera obligé de témoigner sous serment » dans le cadre de ce processus, a déclaré Boies, s’assurant d’ajouter: « Il n’a aucun moyen d’y échapper. »

« Nous prendrions probablement une ou deux dépositions de personnes proches d’Andrew qui auraient connaissance de ses actes. Cela pourrait inclure son ex-femme. Cela pourrait éventuellement être son frère », a poursuivi Boie, affirmant que jusqu’à 10 à 12 tiers les parties pourraient être destituées. Quiconque proche du prince pourrait être destitué pour interrogatoire. Cependant, la reine est à peu près interdite. « Je ne pense pas, par respect et déférence, et son âge, que nous chercherions à déposer la reine. Je ne pense pas qu’elle va avoir des connaissances que les autres n’ont pas. Je pense qu’il est il est peu probable qu’il ait parlé aussi librement de certaines de ces choses à sa mère qu’il aurait pu le faire à ses contemporains ou à son ex-femme. »

« Nous ne prendrions pas beaucoup de ces dépositions », a déclaré Boie. « Ce serait juste pour voir s’il y a des gens proches de [Andrew] qui ont des connaissances pertinentes. »

L’avocat examine de très près Markle, une résidente américaine vivant aux États-Unis avec son mari, le prince Harry. Cependant, il souligne qu’une décision ferme n’a pas été prise. Elle n’est peut-être pas non plus seule dans la déposition car l’avocat pourrait également faire appel au prince Harry, mais c’est très peu probable. « Il serait également disponible pour déposition car il est aux États-Unis et soumis à la juridiction des tribunaux américains. Mais je suppose que nous n’aurons probablement que 10 à 12 dépositions, nous devons donc faire attention à propos de qui nous remarquons. Nous ne déposerions pas à la fois Harry et Meghan, car nous n’aurions pas le nombre de dépositions pour le faire. «