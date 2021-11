Meghan Markle pourrait faire face à « la fin de sa crédibilité » après un procès « une torsion massive » | Royale | Nouvelles

La commentatrice, chroniqueuse et journaliste royale australienne Angela Mollard est apparue sur Sunrise pour partager les derniers événements entourant l’affaire judiciaire de Meghan Markle contre Associated Newspapers. Mais tout en donnant les détails de ce qui s’est passé jusqu’à présent, Mme Mollard a fait écho aux inquiétudes selon lesquelles la crédibilité de Meghan avait été détruite par le procès après qu’il a été révélé qu’elle avait informé le personnel de la biographie de Finding Freedom et s’attendait à ce que sa lettre à Thomas Markle soit divulguée. Mme Mollard a conclu en disant que les notes de la duchesse de Sussex étaient probablement faibles en raison des révélations car elles vont à l’encontre de ce qui a été rendu public.

S’exprimant sur Sunrise, le panel a discuté de la dernière bataille de Meghan avec Associated Newspapers et de son processus d’appel.

Les présentateurs ont fait remarquer que « beaucoup de linge sale » était diffusé avec Mme Mollard invitée à faire le point sur les événements.

Elle a déclaré au programme : « Écoutez, je pense qu’il y a un énorme rebondissement.

« Je veux dire, certains commentateurs disent que c’est vraiment la fin de la crédibilité de Meghan. »

Le présentateur de radio Cristo Foufas est apparu sur Jeremy Vine le 5 et a fait valoir que les Sussex perdraient leur crédibilité « jour après jour ».

Il a suggéré que, parce que Meghan avait oublié d’informer son personnel sur Finding Freedom, ses allégations lors de l’interview d’Oprah Winfrey devaient également être remises en question.

Au lendemain de l’interview, Buckingham Palace a publié une déclaration sur certaines des affirmations faites et a déclaré que « les souvenirs peuvent varier ».

Mme Mollard a poursuivi: «Donc, ce qui s’est passé, c’est que nous savons que Mail on Sunday a contesté la décision de justice selon laquelle ils ont violé sa vie privée.

«Il y a de nouveaux SMS entre elle et son ancienne secrétaire aux communications qui montrent deux choses.

« Un qu’elle a contribué au livre Trouver la liberté et deuxièmement qu’elle a demandé à son secrétaire aux communications de l’aider à écrire la lettre qu’elle a écrite à son père qui est à la base de cette affaire. »

Mme Mollard a ajouté que Meghan craignait que la lettre ne soit divulguée. Elle a donc modifié le langage utilisé pour «tirer le cœur» si elle était rendue publique.

La journaliste australienne a déclaré qu’il était « très manipulateur » d’écrire à son père sachant que cela pourrait être rendu public.

Mme Mollard a théorisé que les notes de Meghan étaient probablement « très faibles » pour le moment et a déclaré que ce n’était pas ce que la reine aimerait voir pendant qu’elle se repose en raison de problèmes de santé.

La militante des droits des femmes, le Dr Shola Mos-Shogbamimu, a défendu Meghan et a déclaré que cela ne faisait « aucune différence » dans la revendication de confidentialité qu’elle avait remportée.

Écrivant dans The Independent, elle a déclaré: « La question dans le dernier faux scandale à propos de Meghan n’est pas de savoir si elle perd sa crédibilité pour ne pas avoir informé la Haute Cour que son ancien secrétaire aux communications, Jason Knauf, a fourni des informations pour la biographie non autorisée, Finding Freedom, à auteurs Omid Scobie et Carolyn Durand, avec ses connaissances.

« Non, la seule question est de savoir si cela aurait eu un impact sur l’issue de la plainte pour atteinte à la vie privée qu’elle a remportée contre Associated Newspapers Limited, éditeur du Mail on Sunday.

« Le fait est que cela ne devrait faire aucune différence. »

Associated Newspapers a lancé un appel contre le jugement sommaire de la Haute Cour sur l’affaire de confidentialité de Meghan Markle à leur encontre.

Cela signifiait que l’affaire n’avait pas fait l’objet d’un procès complet, ce qui aurait permis aux éditeurs d’entrer dans les nuances de leur affaire.

Cependant, au cours de leur processus d’appel, un ancien assistant des Sussex, Jason Knauf, a déclaré qu’il avait été autorisé à informer les auteurs de Finding Freedom.

Les Sussex ont déclaré à plusieurs reprises qu’ils n’avaient rien à voir avec le livre et ont essayé de s’en éloigner.

M. Knauf a également montré des messages dans lesquels Meghan lui demandait si elle devait modifier sa langue dans une lettre écrite à son père, s’attendant à ce qu’elle soit divulguée.

Associated Newspapers affirme que Meghan a écrit la lettre acceptant que le public la lirait et n’avait donc aucun problème pour qu’elle soit rendue publique.

Meghan s’est excusée auprès du tribunal à la suite du témoignage et affirme qu’elle a oublié d’informer son personnel.