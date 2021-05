Meghan Markle pourrait ne jamais revenir au Royaume-Uni après le fiasco de Megxit – Elle a tourné le dos à la Grande-Bretagne | Royal | Nouvelles

S’adressant exclusivement à Express.co.uk, Anna Pasternak, auteur de The American Duchess: The Real Wallis Simpson, doutait que la duchesse de Sussex remettrait les pieds au Royaume-Uni. Lorsqu’on lui a demandé si elle pensait que Mme Markle reviendrait au Royaume-Uni avec son mari, le prince Harry, pour le dévoilement de la statue de la princesse Diana cet été, Mme Pasternak a répondu que c’était un «non catégorique».

Elle a déclaré: «Je pense qu’il y a autant de chances qu’elle retourne au Royaume-Uni cet été, qu’il y a de sa réconciliation avec son père.

«Je ne serais pas du tout surpris si elle ne remet jamais les pieds sur le sol britannique.»

Les experts royaux sont divisés sur le retour du duc de Sussex au Royaume-Uni cet été pour dévoiler une nouvelle statue de sa défunte mère, la princesse Diana, avec son frère le prince William.

Lady Colin Campbell, un auteur royal, est un expert qui pense qu’Harry ne reviendra pas cet été.

Elle a déclaré: «Il sait que s’il revient, il rencontrera un mur de glace, non seulement par la famille, mais par tous ceux qui sont liés à la famille et au public britannique.

«Ce serait une sage décision de sa part s’il ne revenait pas pour cela, mais ce serait encore plus sage s’il revenait et affichait un élément de regret pour son comportement.

Le prince Harry a fait un court retour au Royaume-Uni pour la dernière fois afin d’assister aux funérailles de son grand-père, le prince Philip, décédé le 9 avril.

Elle a déclaré: «La grossesse et la pandémie ont joué dans son récit selon lequel il est impossible pour elle de revenir, alors que la vérité est qu’elle a tourné le dos à la Grande-Bretagne et aux valeurs traditionnelles que la monarchie représente en des termes non équivoques.