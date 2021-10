Meghan Markle pourrait obtenir un « changement de marque » majeur pour devenir un « auteur apparenté » | Royale | Nouvelles

Selon un commentateur royal, la duchesse de Sussex pourrait être prête pour un « rebranding », dans le but de stimuler les ventes de ses livres. Meghan Markle a récemment fait une apparition sur Youtube où elle a donné une lecture de son livre The Bench, qui a été inspiré par la relation du prince Harry avec leur fils Archie Harrison, mais a été critiqué pour ses accessoires coûteux.

Le commentateur royal Neil Sean a déclaré: « Le plus gros problème pour Meghan et ses conseillers est de savoir comment la rendre accessible aux personnes qu’ils veulent acheter le livre, c’est le plus délicat.

« Maintenant, cette interview particulière sur YouTube a vu Meghan magnifique, se prélassant au soleil, mais bien sûr, elle était attirée par le fait qu’elle portait beaucoup de bijoux coûteux et une montre chère.

« Si vous essayez de vendre un livre aux enfants, ce n’est pas vraiment pertinent. Maintenant, ce que nous pouvons vous dire, c’est qu’ils vont rebaptiser Meghan comme quelque chose d’un auteur plus chaleureux et confortable, ouvert et accessible.

« Nous ne savons pas exactement quels sont leurs plans, mais The Bench n’est pas le seul livre pour enfants qu’elle a dans sa manche, apparemment il y en a plus. »

Il a été rapporté que le prince Harry et Meghan ont signé un contrat de quatre livres avec Penguin Random House, bien que cela n’ait pas été confirmé par les Sussex.

La duchesse est apparue la semaine dernière sur la chaîne Youtube Brighly Storytime, qui est gérée par les éditeurs, et a donné une lecture de son poème.

Le livre, qui a été écrit à l’origine pour le prince Harry pour la fête des pères et s’inspire de la relation d’un père avec son fils, a été illustré d’aquarelles de l’artiste Christian Robinson.

Après sa publication, il a atteint le numéro un de la liste des best-sellers du New York Times pour les livres d’images pour enfants.

Avant de lire, la duchesse de 40 ans a déclaré: « J’ai écrit ceci comme un poème pour mon mari et notre fils Archie, puis je l’ai transformé en livre pour que vous puissiez en profiter aussi. »

Pour l’apparition de la vidéo, elle portait ses cheveux en un chignon lâche et enfilait un simple chemisier bleu, accessoirisé de bijoux en or.

Au poignet gauche, l’ancienne actrice portait la montre en or Cartier Tank Française ayant appartenu à sa défunte belle-mère la princesse Diana. Sa valeur estimée au moment de l’achat était de 23 000 $, mais on pense maintenant qu’elle est bien plus élevée.

Elle portait également un bracelet Cartier Love de 6 900 $ et un mini bracelet de tennis en or de 3 000 $ conçu par Jennifer Meyer.

À la fin de sa lecture, elle a déclaré aux auditeurs: « J’espère que vous avez apprécié The Bench, j’ai adoré pouvoir le partager avec vous. Et maintenant, j’espère que vous pourrez aller trouver votre propre banc ou chaise spécial, ou petit coin tranquille. Juste un endroit qui signifie quelque chose pour vous que vous pouvez partager avec quelqu’un que vous aimez. »

C’est la deuxième fois que Meghan a effectué une lecture de son livre, après avoir lu aux enfants d’une école primaire de Harlem lors d’un voyage à New York en septembre.

La duchesse a reçu des critiques similaires pour ses tenues coûteuses au cours de la tournée de trois jours, car il a été estimé que ses vêtements coûtaient plus de 30 000 £.

Elle réside actuellement avec le prince Harry et leurs deux enfants à Montecito, en Californie, après avoir décidé de quitter la famille royale en 2020.

Afin de garantir leur indépendance financière, le couple a signé un certain nombre d’accords lucratifs avec des sociétés telles que Netflix et Spotify, ainsi qu’un partenariat avec une société de banque d’investissement, Ethic.

Harry devrait également publier ses mémoires fin 2022, qui seront publiés par Penguin Random House.