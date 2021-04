Meghan Markle «prête à guérir la fracture» lorsque la famille royale s’excuse auprès d’elle et Harry | Royal | Nouvelles

Meghan Markle, 39 ans, et le prince Harry, 36 ans, ont fait des réclamations incendiaires contre la famille royale dans une interview explosive avec Oprah Winfrey il y a plus d’un mois. L’animateur de TalkRADIO, Kevin O’Sullivan, a déclaré: “Meghan a fait savoir qu’elle était prête à guérir le désaccord avec la famille royale tant qu’ils lui présenteraient des excuses. Je pense que les gens de ce pays pensent que les excuses devraient aller dans la direction opposée. , qu’Harry et Meghan doivent à notre famille royale des excuses énormes pour les avoir outrageusement traités de racistes. “

M. Myers a ajouté: “Je ne pense pas que nous allons voir Meghan ici de si tôt.

«Elle est très enceinte. Ce serait extraordinaire si elle revenait pour le dévoilement de la statue de Diana et alors on peut se demander quand nous la reverrons.

«Ils ont mis en place une vie très confortable là-bas.

«Peut-être que ce sera Noël et même alors, seront-ils les bienvenus?

«Il y a énormément de choses à discuter et toutes les fuites de leur camp provoquent un peu de stress de l’autre côté.

“Bien que cela continue et qu’ils ne parlent pas, je ne vois aucun refroidissement des relations pour que tout s’améliore.”

Meghan a démissionné de ses fonctions de membre senior de la famille royale avec le prince Harry et a déménagé à Los Angeles avec leur fils Archie l’année dernière.

Le duc et la duchesse de Sussex ont depuis signé plusieurs accords dans le but de se rendre financièrement indépendants de la famille royale.

«Je ne dirais jamais jamais, mais je ne pense pas que ce soit quelque chose qui soit sur les cartes dans un proche avenir.

«Tous ceux à qui j’ai parlé semblent suggérer que c’est le cas.

«Ce qui est intéressant à ce sujet, c’est que l’un des défis pour Harry et Meghan est maintenant d’être considéré comme autre que la famille royale.

«Tout ce qu’ils font, leur identité est façonnée par la famille royale et je ne vois pas comment cela pourrait ne pas être le cas.

“Si elle devenait présidente, leur héritage serait complètement différent.”