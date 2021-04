Meghan Markle prévoit de faire la paix avec la famille royale après la mort de Felipe

Les amis de la duchesse ont déclaré au Daily Mail que sa principale préoccupation en ce moment était soutenir Harry et a expliqué qu’elle avait demandé à son mari de décider d’assister ou non aux funérailles, avant d’ajouter et que “Je ne voulais pas être le centre d’attention”.

Meghan espère que pendant leur séjour à Londres, la famille royale et Harry mettront de côté leurs différences et pourront se retrouver et que est prêt à pardonner à la famille royale et à passer à autre chose parce que c’est ce que le prince Philip aurait voulu.