Meghan Markle profite d’une virée shopping incognito à Montecito – « J’ai hâte de sortir » | Royale | Des nouvelles

Hormis son garde du corps et les paparazzis qui ont pris les photos, la duchesse de Sussex aurait pu être incognito dans les rues de Montecito, en Californie, mercredi après-midi. La mère de deux enfants a été vue chez Pierre LaFond & Co., une épicerie chic de la taille d’une pinte avec un rayon cadeaux et articles d’ameublement à l’étage.

Elle a été vue partir une demi-heure plus tard avec deux sacs et son garde du corps portant une couverture pliée dans un sac en plastique.

Selon DailyMail.com, Meghan a ensuite visité le magasin de vêtements pour enfants Poppy et le magasin d’ameublement Hudson Grace, mais est repartie les mains vides et est retournée dans sa voiture.

Avec son masque bleu et ses lunettes de soleil, la duchesse était totalement méconnaissable.

Elle portait également un manteau en laine marron Massimo Dutti, des bottes Tamara Mellon, une pochette Bottega Veneta et un bonnet marron.

Un passant a déclaré au Daily Mail: «Il y avait une frénésie dans ses achats comme si elle avait juste envie de sortir et d’être un peu normale.

« Même si ce n’était que pour une heure. »

Selon Fraser Ross, stratège de la vente au détail et propriétaire de Kitson, la duchesse portait des pièces de créateurs qu’elle avait déjà portées.

Il a déclaré: «C’est intelligent de la part de Meghan de recycler sa garde-robe.

