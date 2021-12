Meghan Markle publie une déclaration explosive après la victoire du tribunal: « Une victoire pas seulement pour moi » | Royale | Nouvelles

Meghan a publié une déclaration passionnée à la suite de la décision rendue en sa faveur par trois juges jeudi. La duchesse de Sussex a déclaré: « C’est une victoire non seulement pour moi, mais pour tous ceux qui ont déjà eu peur de défendre ce qui est juste.

« Bien que cette victoire crée un précédent, ce qui compte le plus, c’est que nous soyons désormais collectivement assez courageux pour remodeler une industrie des tabloïds qui conditionne les gens à être cruels et profite des mensonges et de la douleur qu’ils créent.

« Dès le premier jour, j’ai traité ce procès comme une mesure importante du bien contre le mal.

« L’accusé l’a traité comme un jeu sans règles.

« Plus ils traînaient, plus ils pouvaient déformer les faits et manipuler le public (même pendant l’appel lui-même), rendant un cas simple extraordinairement alambiqué afin de générer plus de gros titres et de vendre plus de journaux – un modèle qui récompense le chaos au-dessus de la vérité .

« Au cours des presque trois années qui se sont écoulées depuis que cela a commencé, j’ai fait preuve de patience face à la tromperie, à l’intimidation et aux attaques calculées.

« Aujourd’hui, les tribunaux ont statué en ma faveur – encore une fois. – confirmant que The Mail on Sunday, propriété de Lord Jonathan Rothermere, a enfreint la loi.

« Les tribunaux ont demandé des comptes à l’accusé et j’espère que nous commençons tous à faire de même.

« Parce qu’aussi loin que cela puisse paraître de votre vie personnelle, ce n’est pas le cas.

« Demain, ça pourrait être toi.

« Ces pratiques néfastes ne se produisent pas une fois dans une lune bleue – elles sont un échec quotidien qui nous divise, et nous méritons tous mieux. »