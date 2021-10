Meghan Markle quittant la famille royale était une «tragédie» après avoir «fait tous les efforts» | Royale | Nouvelles

Le biographe Andrew Morton a déclaré que la duchesse de Sussex « avait fait tout son possible » lorsqu’elle a rejoint la famille royale. Il a ajouté que le départ de l’ancienne actrice était une « tragédie » pour la famille royale.

M. Morton, qui a écrit des biographies sur la princesse Diana et Meghan, a déclaré au podcast Royally US: « Je pensais qu’elle était une joueuse d’équipe auparavant et qu’elle était connue comme une joueuse d’équipe sur Suits.

« Elle s’est convertie à l’Église d’Angleterre, elle a changé de nationalité et allait devenir britannique.

« Quand elle a rejoint la famille royale, elle a tout mis en œuvre pour s’impliquer.

« Elle a renoncé à tous ses comptes de réseaux sociaux et a abandonné le fait qu’elle était mécène de divers organismes de bienfaisance.

« Elle semblait disposée à être intégrée dans la famille royale.

« Je pense que ce qui s’est passé est une petite tragédie pour la famille royale.

« Ils ont perdu quelqu’un qui était pertinent pour une partie de la population qu’ils ne pouvaient pas vraiment atteindre. »

Harry et Meghan se sont installés dans un manoir à Montecito.

En mars, ils ont attaqué la famille royale dans leur interview controversée d’Oprah Winfrey.

Le couple a fait une série de déclarations étonnantes sur la famille royale dans le chat révélateur.

Depuis Megxit, Harry est retourné au Royaume-Uni à deux reprises – une fois pour les funérailles du prince Philip en avril et une autre pour le dévoilement d’une statue de la princesse Diana en juillet.

Les Sussex ont signé des accords lucratifs avec Netflix et Spotify alors qu’ils poursuivent de nouvelles carrières aux États-Unis.

Plus tôt ce mois-ci, ils ont effectué une série d’apparitions très médiatisées lors de leur tournée à New York.