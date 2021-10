Meghan Markle recevra une invitation à « s’adresser au Sénat » de Pelosi, selon un expert | Royale | Nouvelles

Un animateur de radio a affirmé qu’une visite à Washington DC pourrait être envisagée pour Meghan Markle à la suite de sa lettre à la présidente de la Chambre Nancy Pelosi et au sénateur Chuck Schumer, qui ont fait pression pour un congé parental payé aux États-Unis. Selon Mike Graham, Meghan « sait très bien » que Nancy Pelosi apprécierait la publicité, car lui et l’expert royal Angela Levin prédisent une transition vers la politique pour la duchesse. Depuis qu’elle a quitté la famille royale, elle et le prince Harry se sont établis aux États-Unis en tant qu’activistes et personnalités publiques.

Mike Graham, animateur sur talkRADIO, a déclaré: « Elle sait très bien que Nancy Pelosi a un penchant similaire, Nancy Pelosi aime un peu de publicité donc elle adorera l’idée qu’elle a eu la lettre.

« Donc, sans aucun doute, la prochaine étape sera » pourquoi ne venez-vous pas à Washington et nous pouvons vous demander de vous adresser au Sénat sur la question de la garde des enfants ? » ou des bêtises. »

L’experte royale Angela Levin a poursuivi: « C’est ce qu’elle veut bien sûr, je veux dire qu’elle veut vraiment essayer d’être une politicienne.

« Elle veut aussi faire des films, elle veut y jouer, elle veut aussi dire aux gens comment investir leur argent. »

Dans la lettre, Meghan s’appelait la duchesse de Sussex et écrivait qu’elle écrivait en tant que mère.

Elle a noté que des millions de femmes ont abandonné le marché du travail à «un rythme alarmant» et a reconnu le rôle de la pandémie dans la révélation des défauts de la société, écrivant: «La mère ou le parent qui travaille est confronté au conflit d’être présent ou d’être payé. «

Elle a également parlé de sa propre enfance, se rappelant qu’elle se sentait « chanceuse » de manger une salade à 4,99 $ chez Sizzler et qu’elle avait commencé à gagner son propre argent dès l’âge de 13 ans.

Meghan a écrit: « Je savais à quel point mes parents travaillaient dur pour se le permettre, car même à cinq dollars, manger au restaurant était quelque chose de spécial et je me sentais chanceux. »

Elle avait demandé à 40 amis et militants de consacrer 40 minutes de leur temps à l’encadrement d’une femme au chômage. Dans une déclaration publiée sur le site Web du couple Archewell, Meghan a écrit que les femmes avaient « supporté le poids » de la crise, avec plus de 2 millions de femmes aux États-Unis seulement quittant le marché du travail.

Depuis qu’ils ont quitté la famille royale, le prince Harry et Meghan Markle se sont imposés comme des militants de premier plan.

En septembre, ils ont effectué une tournée de trois jours à New York, où ils ont rencontré le maire de New York Bill de Blasio, participé à une table ronde avec l’Organisation mondiale de la santé et prononcé un discours lors du concert Global Citizen Live.

Ils ont également lancé leur propre fondation à but non lucratif Archewell et ont signé un accord de 100 millions de livres sterling avec Netflix et Spotify.

Le couple réside actuellement à Montecito en Californie avec leurs deux enfants.