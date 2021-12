Meghan Markle reçoit des excuses en première page après avoir remporté le procès

Meghan Markle vient de remporter une victoire majeure dans son action en justice contre le Mail on dimanche. À la suite de sa victoire, la publication a publié des excuses sur sa première page, par PEOPLE. Markle a initialement remporté cette victoire en mars avec un juge statuant que le Mail on Sunday lui devait des excuses publiques. Alors que le média tentait de contester la décision, celle-ci a été confirmée le 2 décembre par la Cour d’appel de Londres.

Il a été déterminé que Mail on Sunday et le site Web MailOnline ont violé la vie privée de Markle en février 2019 lorsqu’ils ont publié des parties d’une lettre qu’elle a écrite à son père, Thomas Markle, après son mariage en mai 2018 avec le prince Harry. Plus tôt cette année, un tribunal a statué que Markle avait droit à des excuses de la part du Mail on Sunday et de MailOnline pour la violation. Les excuses ont commencé: « La duchesse de Sussex remporte son procès pour violation du droit d’auteur contre Associated Newspapers pour des articles publiés dans The Mail on Sunday et publiés sur Mail Online. »

« À la suite d’une audience les 19 et 20 janvier 2021 et d’une nouvelle audience le 5 mai 2021, la Cour a rendu un jugement en faveur de la duchesse de Sussex sur sa plainte pour violation du droit d’auteur », le reste des excuses, qui a été publié le page 3, lit. « La Cour a conclu que Associated Newspapers avait enfreint ses droits d’auteur en publiant des extraits de sa lettre manuscrite à son père dans The Mail on Sunday et Mail Online. Des recours financiers ont été convenus. » Tout comme ils l’ont mentionné dans ces excuses publiques, Markle se verra également accorder des dommages-intérêts financiers substantiels de Mail on Sunday. Le point de vente doit payer 90% des frais juridiques estimés à 1,88 million de dollars de Markle qu’elle a accumulés au cours de l’affaire de 18 mois.

Dans le cadre de la décision du tribunal, ces excuses doivent également apparaître sur la page d’accueil de MailOnline « pendant une période d’une semaine ». Les excuses doivent inclure un lien vers le jugement officiel et utiliser spécifiquement un langage qui se lit comme suit : « Le jugement complet et le résumé de la Cour peuvent être trouvés ici. » MailOnline est le site officiel du Daily Mail tandis que Mail on Sunday est le journal frère du Daily Mail. Les deux propriétés sont sous la division de dmg media, qui appartient à Daily Mail et General Trust pic.

Markle a publié une déclaration lorsqu’il a été déterminé début décembre que Mail on Sunday devrait publier des excuses publiques. Sa déclaration a commencé: « C’est une victoire non seulement pour moi, mais pour tous ceux qui ont déjà eu peur de défendre ce qui est juste. » Elle a poursuivi: « Bien que cette victoire crée un précédent, ce qui compte le plus, c’est que nous soyons maintenant collectivement assez courageux pour remodeler une industrie des tabloïds qui conditionne les gens à être cruels et profite des mensonges et de la douleur qu’ils créent. »