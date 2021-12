Meghan Markle reçoit des « excuses » ordonnées par le tribunal par la poste dimanche

Cela ressemble à la lutte pour violation du droit d’auteur entre Associated Newspapers (ANL), l’éditeur de The Mail on Sunday, et Meghan Markle est terminée, et que The Mail on Sunday a déposé sa tige pour le moment. Parce que, comme ordonné par le tribunal, ils ont imprimé une note en première page admettant qu’ils ont perdu leur combat pour violation du droit d’auteur contre Meghan Markle. Mais arracher les dents d’une statue de requin en béton à l’aide d’une paire de pinces rouillées à moitié cassées est probablement plus facile que de demander aux rédacteurs du Mail on Sunday de taper leurs « excuses » à Meghan. Le Mail on Sunday a glissé une note sur le procès au bas de la première page d’hier, ainsi qu’une petite note à l’intérieur. Cela me rappelle l’époque où la mère d’un garçon qui n’arrêtait pas de se moquer de moi à l’école l’a forcé à s’excuser auprès de moi, et il a laissé échapper à contrecœur un « je suis fou » dans un souffle, suivi d’un regard noir qui a crié, « Non, petite salope, je ne le suis pas, et tu vas vraiment comprendre maintenant ! »

En février 2019, The Mail on Sunday et le site Web MailOnline ont publié des extraits d’une lettre que Meghan a écrite à son père. Thomas Markle. Après avoir menacé de poursuivre leurs culs, elle a tenu sa promesse et a intenté une action en justice à ANL pour violation de sa vie privée et de ses droits d’auteur. L’affaire n’a jamais été jugée. Le 11 février de cette année, Le juge de la Haute Cour Mark Warby a donné une victoire à Meghan Markle et a rendu un jugement sommaire en sa faveur. À l’époque, le juge Warby avait écrit qu’« il n’y avait aucune chance qu’un jugement différent soit rendu après un procès ». L’ANL a fait appel de cette décision et a clairement indiqué qu’elle souhaitait que l’affaire soit jugée. Mais plus tôt ce mois-ci, la Cour d’appel a confirmé la décision de la Haute Cour et a donné à Meghan une autre victoire. ANL nous a tous fait savoir qu’ils pensaient porter leur combat contre Meghan jusqu’à la Cour suprême, mais il ne semble plus qu’ils le fassent depuis qu’ils ont brandi un drapeau blanc.

ANL a reçu l’ordre de publier des excuses en première page auprès de Meghan ainsi qu’une note plus longue dans leur journal. via Personnes :

Le juge Mark Warby a ordonné à Associated de publier des excuses en première page dans le Mail on Sunday. « La duchesse de Sussex remporte son procès pour violation du droit d’auteur contre Associated Newspapers pour des articles publiés dans The Mail on Sunday et publiés sur Mail Online – voir page 3 », lit-on dans sa déclaration. Cela sera couplé par un « avis » plus long dans le journal sous le titre « La duchesse de Sussex », qui indique explicitement que le tribunal a conclu que « les journaux associés ont enfreint ses droits d’auteur (de Meghan) en publiant des extraits de sa lettre manuscrite à son père. dans The Mail on Sunday et dans Mail Online.

C’est exactement ce qu’ils ont fait lors de leur édition du Boxing Day. Voici leur note en première page :

Et à l’intérieur du journal, et sur leur site Web, ils ont écrit :

À la suite d’une audience les 19 et 20 janvier 2021 et d’une nouvelle audience le 5 mai 2021, la Cour a rendu un jugement en faveur de la duchesse de Sussex sur sa plainte pour violation du droit d’auteur. La Cour a conclu que Associated Newspapers avait enfreint ses droits d’auteur en publiant des extraits de sa lettre manuscrite à son père dans The Mail on Sunday et dans Mail Online. Des solutions financières ont été convenues. L’intégralité de l’arrêt rendu à l’issue de l’audience des 19 et 20 janvier et son résumé par la Cour peuvent être consultés ici et ici.

Ils ont mis la note au-dessus d’une image de celui de Boris Johnson chien qui a l’air complètement épuisé d’avoir été avec Boris Johnson pendant plus d’une milliseconde :

Comme le mentionne la déclaration d’ANL, ils ont dû payer. Ils ont été condamnés à payer 90% des factures juridiques estimées à 1,88 million de dollars de Meghan.

Qui sait combien de personnes verront le message ordonné par le tribunal d’ANL, mais il y a une chance que quiconque utilise la merde puisse Prince Harry et le manoir de Meghan Markle peut le voir. Parce que j’ai l’impression qu’elle va tapisser une de ses 16 salles de bain avec.

