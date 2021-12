Meghan Markle reçoit des excuses publiques par courrier dimanche

Meghan MarkleLe procès de The Mail on Sunday et de son éditeur est enfin terminé – surtout maintenant que le point de vente a reconnu sa victoire … avec un peu de désolé, pas désolé.

Le tabloïd Associated Newspapers a publié un poste nu sur leur page d’accueil ce week-end – simplement intitulée « La duchesse de Sussex » – qui sert d’excuses ordonnées par le tribunal prononcées par un juge à la suite du procès de MM … qu’elle a gagné.

Leurs remarques sont assez brèves, car ils écrivent sur l’affaire … « A la suite d’une audience les 19 et 20 janvier 2021 et d’une nouvelle audience le 5 mai 2021, la Cour a rendu un jugement en faveur de la duchesse de Sussex sur sa demande de violation de copyright. »

Ils ajoutent : « La Cour a conclu qu’Associated Newspapers avait enfreint ses droits d’auteur en publiant des extraits de sa lettre manuscrite à son père dans The Mail on Sunday et dans Mail Online.

Et enfin… « Des recours financiers ont été convenus. L’intégralité de l’arrêt rendu à l’issue de l’audience des 19 et 20 janvier et son résumé par la Cour peuvent être consultés ici et ici. » Ils ajoutent : » Le jugement complet à l’issue de l’audience du 5 mai se trouve ici. »

Comme nous l’avons dit … ce n’est pas un mea culpa complet, mais c’est un clin d’œil à la réalité. Meghan les a poursuivis pour avoir publié une lettre de cinq pages qu’elle avait écrite à son père, Thomas, que MOS avait obtenu et cité dans une histoire peu de temps après son mariage Harry.

En plus de devoir le garder là pendant au moins une semaine, Mail on Sunday a également été condamné à payer 90 % des frais juridiques de Meg – qui sont estimés à un peu moins de 2 millions de dollars.