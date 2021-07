Meghan Markle «rejoindra» le prince Harry lors d’un voyage de retour au Royaume-Uni dans l’espoir de réparer la faille royale | Royale | Nouvelles

in

Le prince Harry, 36 ans, est retourné au Royaume-Uni pour dévoiler une statue de sa mère, la princesse Diana, avec William au palais de Kensington. Lors de la cérémonie, le duc de Cambridge et le duc de Sussex ont fait marche arrière et formaient un duo attachant avec William en tête et Harry faisant rire les invités. Un expert royal a depuis affirmé que Meghan Markle “pourrait rejoindre” Harry s’il retournait au Royaume-Uni.

La correspondante royale de neuf nouvelles, Natalie Oliveri, a déclaré: “Il y a des informations selon lesquelles le prince Harry pourrait revenir au Royaume-Uni dans seulement 10 semaines en septembre, mais cette fois, sa femme Meghan pourrait le rejoindre.

“Cela n’a pas été confirmé par le palais, mais cette célébration plus large permettrait à certains des amis et de la famille de Diana de célébrer sa vie qui n’ont pas pu assister au dévoilement de la statue le 1er juillet.

“En raison des restrictions de Covid, cette cérémonie était très petite, c’était vraiment juste Harry et son oncle et deux de leurs tantes.

“Cette célébration plus importante en septembre permettra aux amis et à la famille de Diana de célébrer sa vie, son 60e anniversaire et Meghan pourrait rejoindre son mari cette fois.

LIRE LA SUITE: Le prince Harry essaie de «réparer les ponts» avec William après la réalisation

“Cependant, elle aura toujours deux très jeunes enfants.

“Archie n’a que deux ans et bébé Lilibet est né le 4 juin, ce serait donc bien de revoir la duchesse de Sussex sur le sol britannique et ce serait bien pour Harry de revenir et de passer plus de temps avec son frère.

“Il y a des rumeurs selon lesquelles son rattrapage de jeudi n’a pas vraiment abouti à rien, que le royal rift est toujours aussi fort.”

Cela vient du fait qu’un expert a suggéré que le langage corporel en miroir des frères montrait leurs “liens d’amour plus profonds” les uns pour les autres.

Décrivant leurs manières et leur interaction, Mme James a ajouté: “Il y avait peu de rituels d’anxiété qui, étant donné qu’ils se méfiaient du fait que les gens allaient lire leur langage corporel, je pense qu’ils l’ont extrêmement bien géré.

“Il n’y avait pas de réelle tension dans leur posture. Harry a joué avec son alliance, ce qui est clairement une référence au fait de voir sa famille comme une source de réconfort sous pression.”

Elle a suggéré qu’Harry fasse plus d’efforts pour faire rire William, mais c’était typique de leurs apparitions précédentes dans le passé.

“Harry était plus énergique. Je pense qu’il faisait peut-être un peu plus d’efforts pour faire rire William.

“Il était un peu plus animé. Il a probablement jeté plus de regards à William.

“Mais c’est vraiment comme ça que leur relation a toujours été dans le bon vieux temps.”