Meghan Markle remporte la bataille contre le tabloïd britannique, votre victoire légale est confirmée ! Le Mail a perdu son appel contre la décision du tribunal d’envahir la vie privée de la duchesse de Sussex, en publiant une lettre d’elle à son père.

Ce jeudi, la Cour d’appel de Londres a rejeté les efforts de l’Associated Newspaper pour renverser la décision rendue en février par la Cour suprême, qui était en faveur de Meghan.

NBC News a rapporté que le tribunal a rejeté l’appel, affirmant que certaines parties de la lettre « étaient personnelles, privées et non d’intérêt public ».

C’est vrai, c’était une lettre privée, la presse n’a pas le droit de publier des choses privées sur qui que ce soit.

Dans un communiqué jeudi, Meghan a déclaré qu’il ne s’agissait pas d’une victoire personnelle mais d’un triomphe pour « quiconque a déjà eu peur de défendre ce qui est juste ».

« Ce qui compte le plus, c’est que nous soyons collectivement plus courageux pour transformer l’industrie des tabloïds qui conditionne les gens à être cruels et à tirer profit des mensonges et de la douleur qu’ils créent », a-t-elle déclaré.

Eh bien, des détails intéressants sont sortis de cette affaire, comme le fait qu’elle « a écrit cette lettre à son père sachant qu’ils allaient la divulguer » et a menti au tribunal sans « se souvenir » qu’elle avait ouvertement collaboré avec son livre biographique « Finding Freedom » – quelque chose qu’elle a catégoriquement nié et il a été montré qu’elle et Harry étaient au courant de ce livre et ont aidé les auteurs. Vous pouvez en savoir plus à ce sujet ici.

Le fait est que Meghan gagne une bataille avec le tabloïd britannique. Indépendamment de tout ce qui est sorti de ce procès où, selon ce qui a été exposé comme un menteur, les médias ont eu tort de publier cette lettre en profitant et c’est confirmé, elle a gagné.