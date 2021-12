Meghan Markle remporte un appel en justice pour une lettre privée divulguée alors que les juges soutiennent les Sussex | Royale | Nouvelles

La Cour d’appel a statué sur la dernière étape de la bataille juridique entre Meghan et Associated Newspapers, l’éditeur du Mail on Sunday, MailOnline et Daily Mail, au sujet d’une lettre que la duchesse a envoyée à son ex-père. Meghan a écrit la lettre à son père en août 2018, dont des extraits ont été publiés dans cinq articles par le Mail on Sunday et MailOnline en février 2019.

Le prince Harry a annoncé que la duchesse de Sussex avait décidé de poursuivre Associated Newspaper dans une déclaration publiée début octobre 2019, alors que le couple achevait une tournée royale en Afrique du Sud.

Meghan a affirmé à l’époque que les articles de l’Associated Newspapers contenant sa lettre avaient abusé de ses informations privées, violé ses droits d’auteur et violé la loi sur la protection des données.

La duchesse a remporté son procès en matière de protection de la vie privée plus tôt cette année lorsqu’un juge de la Haute Cour, Lord Justice Warby, a statué en sa faveur sans procès complet.

Le juge a estimé que la publication des extraits de cette lettre était « manifestement excessive et donc illégale ».

Cependant, Associated Newspaper a fait appel et, lors d’une audience de trois jours en novembre, ils ont fait valoir que l’affaire devrait faire l’objet d’un procès sur les réclamations de Meghan contre l’éditeur – y compris la violation de la vie privée et du droit d’auteur.

PLUS À VENIR