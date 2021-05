Meghan Markle remporte une réclamation supplémentaire pour droits d’auteur contre un tabloïd britannique pour une lettre à son père ⋆ .

WENN / John Rainford

Par ailleurs, la duchesse de Sussex est accusée d’avoir plagié le livre de 2018 de l’auteur britannique Corrinne Averiss et Gabriel Alborozo intitulé “ The Boy on the Bench ” pour son livre pour enfants encore à paraître “ The Bench ”.

Meghan Markle une fois de plus est venu victorieux dans sa bataille juridique contre Associated Newspapers, l’éditeur du Mail on Sunday et Mail Online. Selon un nouveau rapport, la duchesse de Sussex a remporté la dernière série de réclamations pour droits d’auteur sur sa lettre personnelle à son père Thomas Markle.

Une audience à distance à la Haute Cour de Londres le mercredi 5 mai a statué que l’épouse du prince Harry était la seule titulaire du droit d’auteur sur la lettre. Elle a écrit la lettre à son père en août 2018, des mois avant son mariage royal avec le prince britannique.

Auparavant, Associated Newspaper avait affirmé que l’ancien chef des communications du palais de Kensington, Jason Knauf, détenait une partie des droits d’auteur lorsqu’il a co-écrit la lettre. Le tabloïd a également allégué que Jason avait vu une première version de la lettre en plus de jouer un rôle dans sa rédaction. Jason, cependant, a nié «catégoriquement» les affirmations du co-auteur. Mercredi, des avocats représentant «le gardien du portefeuille privé agissant au nom de Sa Majesté la Reine» ont également nié que la lettre appartenait à la Couronne.

“M. Knauf n’a rédigé, et n’a jamais prétendu avoir rédigé, aucune partie du projet électronique ou de la lettre », ont déclaré les avocats de Meghan dans des documents judiciaires officiels publiés mercredi. La documentation a également déclaré que la duchesse en herbe de 39 ans avait écrit la lettre en utilisant l’application Notes sur son iPhone «vers la première semaine d’août 2018».

Dans la documentation, cependant, il a été révélé que Meghan avait partagé le projet avec son mari et Jason «pour le soutien, car c’était un processus profondément douloureux qu’ils avaient vécu avec elle et parce que M. Knauf était responsable de garder les membres supérieurs de la la famille royale informée de tout problème auquel le public est confronté. Il a également été dit que si Jason a donné des «idées générales» de la lettre, la correspondance «était la lettre de la duchesse seule».

Meghan a intenté une action en justice contre Associated Newspaper en 2019 pour avoir publié des extraits de la lettre «privée et confidentielle» à son père en février 2019. En février de cette année, le juge de la Haute Cour Mark Warby a statué que Meghan «avait une attente raisonnable que le contenu de la lettre resterait privée », ajoutant que« les articles du Mail ont interféré avec cette attente raisonnable. »

Par ailleurs, Meghan a été accusée d’avoir plagié le livre de 2018 de l’auteur britannique Corrinne Averiss et Gabriel Alborozo intitulé «The Boy on the Bench» pour son livre pour enfants encore à paraître «The Bench». Les gens ont également noté que le scénario était similaire, tandis que l’œuvre d’art ressemblait à celle de Christian Robinson.

Cependant, Corrinne a rapidement rejeté les demandes. En défendant la duchesse, elle a écrit sur Twitter: «En lisant la description et en publiant un extrait du nouveau livre de la duchesse, ce n’est pas la même histoire ni le même thème que« Le garçon sur le banc ». Je ne vois aucune similitude.

