Meghan Markle remporte une victoire juridique dans le dernier procès en matière de confidentialité

Meghan Markle célèbre une victoire devant les tribunaux après sa longue bataille juridique avec les éditeurs du Mail on Sunday. La cour d’appel de Londres a statué en faveur de la duchesse de Sussex jeudi dans son affaire de violation de la vie privée et du droit d’auteur contre Associated Newspapers après avoir imprimé des parties d’une lettre privée qu’elle a écrite à son père.

L’affaire ne sera pas jugée après la décision, et Markle peut s’attendre à recevoir des dommages-intérêts financiers de la part du groupe de presse ainsi que des excuses publiques sur la première page du Mail on Sunday et la page d’accueil du Mail Online. « C’est une victoire non seulement pour moi, mais pour tous ceux qui ont déjà eu peur de défendre ce qui est juste », a déclaré jeudi le royal dans un communiqué, selon PEOPLE. « Bien que cette victoire crée un précédent, ce qui compte le plus, c’est que nous soyons désormais collectivement assez courageux pour remodeler une industrie des tabloïds qui conditionne les gens à être cruels et profite des mensonges et de la douleur qu’ils créent. »

Markle a déclaré qu’elle avait traité le procès dès le premier jour comme « une mesure importante du bien contre le mal », tandis que l’accusé l’avait traité « comme un jeu sans règles ». Elle a poursuivi: « Plus ils traînaient, plus ils pouvaient déformer les faits et manipuler le public (même pendant l’appel lui-même), rendant un cas simple extraordinairement alambiqué afin de générer plus de gros titres et de vendre plus de journaux – un modèle qui récompense le chaos au-dessus de la vérité. Au cours des près de trois ans qui se sont écoulés depuis le début, j’ai été patient face à la tromperie, à l’intimidation et aux attaques calculées. «

La dernière audience du tribunal intervient après une audience d’appel de trois jours en novembre, qui a réévalué le jugement sommaire précédemment rendu en faveur de Markle en février, statuant que le Mail on Sunday avait violé sa vie privée en reproduisant des parties d’une lettre manuscrite qu’elle avait envoyée à son père, Thomas Markle, dans cinq articles publiés en février 2019. La décision a également déclaré que la publication de la lettre écrite avant son mariage avec le prince Harry en 2018 portait atteinte aux droits d’auteur de Markle.

L’affaire reviendra maintenant devant la Haute Cour pour que des dommages-intérêts soient déterminés, mais la décision de jeudi a marqué la fin de la partie la plus controversée de la distribution. « Les tribunaux ont demandé des comptes à l’accusé et j’espère que nous commençons tous à faire de même. Car aussi éloigné que cela puisse paraître de votre vie personnelle, ce n’est pas le cas », a conclu Markle. « Demain, cela pourrait être vous. Ces pratiques néfastes n’arrivent pas une fois dans une lune bleue – elles sont un échec quotidien qui nous divise, et nous méritons tous mieux. »