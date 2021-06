Meghan Markle rend hommage à Lilibet avec un œuf de Pâques spécial dans le premier livre | Royale | Nouvelles

Le nouveau livre pour enfants de Meghan Markle, The Bench, contient “de nombreux petits indices et œufs de Pâques” sur la vie de famille du couple Sussex et leur nouvelle arrivée, Lilibet Diana. L’illustrateur Christian Robinson a déclaré à l’émission Today que Meghan avait voulu inclure de petites références à sa vie familiale. Le banc a été inspiré par le prince Harry et leur fils Archie Harrison.

Aujourd’hui, l’animatrice de l’émission Natalie Morales a parlé à Christian Robinson de son implication dans le projet, l’illustrateur faisant un clin d’œil spécial à Lilibet Diana.

Elle a déclaré: “Il y a beaucoup de petits indices et d’œufs de Pâques tout au long du livre et des illustrations. Vous pouvez voir Meghan là-bas dans le jardin, mais si vous regardez encore plus près, vous voyez la tête de ce bébé sortir d’une écharpe sur son épaule. ”

“Alors c’est peut-être un clin d’œil à vouloir que toute sa famille soit incluse dans le livre, y compris ses poulets de sauvetage qui sont sur cette photo.”

Le livre de Meghan Markle a été mis en vente mardi.

Le livre a été inspiré par la relation de son mari, le prince Harry, avec leur fils, Archie Harrison, deux ans.

Conçu à l’origine comme un poème pour le duc de Sussex pour sa première fête des pères en 2019, la duchesse a décidé de publier le poème sous forme de livre pour enfants, avec des illustrations à l’aquarelle.

Les images montrent un homme aux cheveux roux jouant avec son bébé et le livre a été dédié à “l’homme et le garçon qui font battre mon cœur”.

Les illustrations représentent un père et son fils qui font du vélo, regardent les étoiles et pique-niquent. Une image montre les deux vêtus de tutus, le père étant invité à être le “soutien” de son fils.

La duchesse de Sussex a donné naissance à la fille du couple, Lilibet Diana, vendredi à 11h40 à l’hôpital Santa Barbara Cottage.

Son nom est un hommage à la fois à la reine et à la princesse Diana. Lilibet était le surnom affectueux de la reine dans son enfance, utilisé par son père, le roi George VI.

Lilibet Diana est le onzième arrière-petit-enfant de la reine et occupe actuellement le huitième rang du trône, derrière son frère aîné Archie.

Le duc et la duchesse ont publié dimanche une déclaration pour remercier le public de leurs vœux et ont déclaré que leur fille était “plus qu’ils n’auraient jamais pu imaginer”.