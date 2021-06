Meghan Markle rendrait un hommage sincère à la reine avec le nom de bébé «préféré» de Harry, Lily | Royale | Nouvelles

Meghan Markle et Harry critiqués pour un podcast par un expert

Le couple a annoncé qu’ils attendaient leur deuxième enfant plus tôt cette année et a révélé à Oprah Winfrey qu’ils attendaient une fille. Bien que la date d’accouchement ne soit pas connue du public, le bébé est attendu dans le courant de “l’été”.

Après la mort du prince Philip en avril, de nombreux observateurs royaux prévoient que le bébé sera nommé en l’honneur du duc d’Édimbourg, Phillipa étant en tête de liste.

Cependant, les cousines de Harry, la princesse Eugénie et Zara Tindall, ont toutes deux donné à leurs fils nouveau-nés le deuxième prénom de Philip.

Mais maintenant, un initié royal a rassemblé des indices pointant vers un nom différent, qui serait le préféré de Harry.

L’expert a affirmé que le nouveau bébé Sussex pourrait s’appeler Lily, ce qui pourrait être un “joli clin d’œil” à la reine connue sous le nom de “Lillibet” pendant son enfance.

Le bébé surprise de Meghan Markle, le prénom préféré de Harry (Image: .)

Deuxièmement, les fleurs de muguet ont été tissées dans les coiffes des demoiselles d’honneur de Meghan lors de leur mariage en 2018.

L’expert a poursuivi: “En 2019, lorsque la duchesse était enceinte d’Archie, elle et Harry ont participé à un bain de foule dans le Merseyside et quelqu’un dans la foule a révélé plus tard qu’il lui avait demandé comment elle épelle le nom de sa fille, Lily.

« Il s’y intéressait beaucoup.

Le mois prochain, le prince Harry devrait retourner au Royaume-Uni pour le dévoilement d’une statue de sa mère, la princesse Diana, à l’occasion de ce qui aurait été son 60e anniversaire.

Prince Harry, Meghan Markle et Archie (Image: PA)

Cependant, la date d’accouchement de Meghan pourrait être une “excuse” pour que le prince Harry manque une réunion avec son frère, le prince William.

Le commentateur royal Kinsey Schofield a déclaré que Harry éviterait une réunion avec sa famille pour être avec sa femme.

Mme Schofield a déclaré: “J’imagine que le prince Harry est soulagé que la date d’accouchement de Meghan soit si proche de l’événement, car c’est l’excuse parfaite pour le prince de s’asseoir et de rester chez lui aux États-Unis.

“Je soupçonne que l’enfant naîtra au moment du dévoilement et qu’ils nommeront la petite fille Diana.

Chronologie du prince Harry et de Meghan Markle (Image: Express)

“Nous avons appris depuis les funérailles du prince Philip qu’il y avait peu ou pas de réconciliation entre les princes.

« Il serait catastrophiquement injuste pour le prince Harry de retourner au Royaume-Uni pour le dévoilement de la statue de la princesse Diana et de se battre à huis clos avec le prince William au sujet de Meghan Markle.

“Cet événement doit concerner leur mère et il doit honorer leur mère.”

Elle a poursuivi: “Si le prince Harry est prêt à manger du corbeau, je l’encourage à faire ses valises et à retourner au Royaume-Uni pour célébrer l’héritage de sa mère.

L’ancien Fab Four (Image: .)

“S’il est incapable de le faire, alors peut-être qu’il devrait rester à la maison.”

Mme Scholfield a ajouté que si Harry manquait l’événement, il pourrait faire quelque chose “pour essayer de faire correspondre l’événement Diana de Kensington Palace”.

Elle a déclaré: “Je pense que publier une photo du prince Harry et de sa mère est approprié, ou publier un discours ou une vidéo préenregistré sur lequel il collabore avec le palais, mais la tentative constante de détourner l’attention de la famille royale devient épuisante et semble assez mesquin pour deux personnes qui ont dit à Oprah Winfrey qu’elles voulaient juste ” passer à autre chose “.”

Russell Myers, rédacteur en chef royal du Mirror, a déclaré que Harry et Meghan “voulaient vraiment être là” pour le dévoilement de la statue.

Prince Harry et Prince William (Image: PA)

Il a déclaré à Lorraine d’ITV cette semaine: “Ce qu’on me dit, c’est qu’ils veulent toujours être là, tous les deux.

“Certes, William et Kate seront là.

“Mais si Harry peut voler là-bas parce que le bébé est imminent pour cet été.

“Ce sera certainement dans les prochaines semaines.”