Meghan Markle révèle les costumes d’Halloween d’Archie et Lili

Meghan Markle et le prince Harry sont peut-être des membres de la famille royale, mais leur Halloween avec leur fils de 2 ans Archie et leur fille de 5 mois Lili était comme celui de n’importe quelle autre famille de quatre ! La duchesse de Sussex s’est ouverte jeudi sur The Ellen DeGeneres Show sur la vie de sa famille en Californie au cours de la dernière année, parlant de son Halloween avec les enfants à l’hôte de jour, qui se trouve être son voisin de Montecito.

« Nous voulions faire quelque chose d’amusant pour les enfants, et puis les enfants n’étaient tout simplement pas du tout intéressés », a déclaré la mère de deux enfants en riant, révélant qu’Archie avait un costume de dinosaure qu’il ne portait que « environ cinq minutes . » DeGeneres intervint: « Même pas cinq minutes. Finalement, Harry l’a convaincu de mettre la tête. » Lili, quant à elle, était habillée en mouffette « comme Flower from Bambi », mais était beaucoup moins capable de protester contre son costume que son grand frère.

Depuis qu’ils ont déménagé en Californie l’année dernière après avoir pris du recul par rapport à leurs fonctions royales l’année dernière, Meghan et Harry sont « juste heureux » de vivre avec leur famille, a expliqué la duchesse. L’interview de jeudi était la première grande interview télévisée que le royal a faite depuis sa rencontre explosive avec Oprah Winfrey en mars, dans laquelle elle a allégué que le racisme dans la famille royale faisait partie des raisons pour lesquelles elle et Harry avaient décidé de se retirer de leurs fonctions et déménager aux États-Unis

Au cours de l’interview d’Ellen, Meghan a également partagé un moment spécial d’Halloween qu’elle a eu avec son mari avant d’annoncer qu’ils sortaient ensemble le 8 novembre 2016. Essayant de rester incognito, la star de Suits et son royal beau sont arrivés en ville en costume quand il lui a rendu visite à Toronto avec sa cousine la princesse Eugénie et son mari Jack Brooksbank.

Profitant du fait que tout le monde porte des costumes, les quatre ont assisté à une soirée à thème post-apocalyptique dans des costumes « très bizarres » qui les ont rendus méconnaissables. Nous nous sommes faufilés tous les quatre dans des costumes d’Halloween pour passer une soirée amusante en ville avant que nous ne soyons un couple dans le monde « , se souvient Meghan. DeGeneres a plaisanté en réponse: « Maintenant, il y a des gens qui rentrent à la maison , ‘J’étais à cette fête.' »