Meghan Markle reviendra au Royaume-Uni avec le prince Harry pour un hommage émouvant à la reine | Royale | Nouvelles

Omid Scobie, un journaliste et écrivain dont le livre de 2020 “Finding Freedom” couvre le mariage de Harry et Meghan et leur déménagement aux États-Unis, a affirmé que le couple serait ensemble pour célébrer l’énorme étape de la reine l’année prochaine. Il a ajouté : « J’imagine que l’année prochaine, pendant le jubilé de la reine, nous verrons à la fois Harry et Megan soutenir la reine.

Cela vient après qu’il a démenti les informations initiales selon lesquelles Meghan prévoyait d’assister au dévoilement de la statue de Diana, princesse de Galles.

Harry et le prince William doivent assister à la cérémonie du 1er juillet dans les jardins du palais de Kensington, dévoilant une statue qu’ils ont commandée pour marquer ce qui aurait été le 60e anniversaire de leur mère.

Mais l’écrivain a souligné que la présence de Meghan n’était «jamais sur les cartes» malgré un rapport aux États-Unis affirmant qu’elle le ferait.

La duchesse a donné naissance au deuxième enfant du couple, Lilibet Diana Mountbatten-Windsor, au début du mois.

Le biographe américain a également déclaré que le dévoilement d’une nouvelle statue le mois prochain du défunt royal pourrait aider à “dégeler les liens glacials” entre ses fils, le prince William et le prince Harry.

S’exprimant lors d’un événement de la Foreign Press Association aujourd’hui à Londres, M. Scobie a ajouté: “L’événement démontrera que tous deux sont capables d’être cordiaux et respectueux lorsqu’il s’agit de se souvenir de la vie de leur mère, malgré leurs différences”.

Les frères qui étaient autrefois très étroitement étudiés ensemble à l’école d’élite britannique d’Eton et ont tous deux servi dans l’armée.

Mais ils deviennent tous les deux distants depuis le mariage de Harry avec Meghan et le déménagement du couple en Californie.

M. Scobie est également sympathique à Harry et Meghan, également connus sous le nom de duc et de duchesse de Sussex, dans le livre qu’il a co-écrit avec sa collègue journaliste Carolyn Durand.

L’expert vétéran de Royal, Richard Fitzwilliams, a déclaré à Express.co.uk qu’il espérait qu’un “processus de guérison” entre les frères commencerait à la suite du dévoilement.

Il a ajouté: “Diana aurait souhaité que ses fils soient sur la même route plutôt que sur des chemins différents.”

Les sources royales ne seraient pas attirées par les remarques de M. Scobie ce soir à propos d’une rencontre l’année prochaine et ont simplement déclaré: “Tout arrangement sera discuté et annoncé en temps voulu.”