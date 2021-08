Meghan Markle reviendra-t-elle un jour au Royaume-Uni ? La popularité de la duchesse de Sussex « au plus bas » | Royale | Nouvelles

in

Meghan Markle, 40 ans, a fait ses adieux définitifs au cabinet lorsqu’elle et le prince Harry, 36 ans, ont démissionné de leur poste de membres seniors de la famille royale en mars 2020. Depuis lors, le duc et la duchesse de Sussex se sont installés dans la Californie natale de Meghan et ont récemment accueilli leur deuxième enfant Lilibet Diana au monde en juin.

Ils se taillent une vie aux États-Unis et ont obtenu leur indépendance financière vis-à-vis de la couronne en signant des accords lucratifs avec Netflix et Spotify.

Alors qu’Harry est retourné en Grande-Bretagne à deux reprises depuis le début de l’année – la première pour assister aux funérailles de son grand-père, le prince Philip et la seconde pour dévoiler une nouvelle statue de la princesse Diana au palais de Kensington – Meghan ne l’a rejoint lors d’aucun des voyages. .

Elle aurait été empêchée d’assister aux funérailles du duc d’Édimbourg car elle était alors très enceinte et n’avait pas reçu d’autorisation médicale pour voler.

Néanmoins, les récents développements avec les Sussex ont jeté le doute sur son retour éventuel au Royaume-Uni.

En mars, le couple a tiré sur la monarchie lors de leur entretien avec Oprah Winfrey et a laissé le cabinet sous le choc au milieu d’allégations accablantes.

Alors que la reine a publié une déclaration à l’époque disant que les problèmes soulevés dans l’interview seraient traités par la famille en privé, Harry a continué à exprimer ses griefs en public lors de deux apparitions en podcast et de sa série sur la santé mentale avec Oprah.

Le mois dernier, il a été révélé que Harry était en train d’écrire un mémoire révélateur qui devrait être publié l’année prochaine.

Alors que les détails précis du contenu du livre doivent encore être confirmés, on pense que les hauts responsables sont inquiets car il pourrait contenir de nouvelles attaques contre la monarchie.

La famille royale devrait surveiller ce qu’ils disent aux Sussex car ils pourraient rendre les conversations publiques, a affirmé M. Fitzwilliams.

Il a ajouté: “Rien ne me surprendrait. Cependant, après leur comportement de janvier de l’année dernière, le fait qu’une version mise à jour de Finding Freedom soit bientôt disponible et que les mémoires de Harry doivent sortir vers la fin de l’année prochaine, signifie que les membres de la famille royale serait sage de faire attention si et quand ils sont en contact avec eux. Cela pourrait être rendu public. “

A propos de la baisse de popularité des Sussex en Grande-Bretagne, M. Fitzwilliams a ajouté: “Ils savent tous les deux que, selon les sondages, leur popularité est à son plus bas niveau en Grande-Bretagne, mais il est peu probable que cela les dissuade de poursuivre leur programme.

“C’est actuellement plus clair en Amérique, où ils ont conclu des accords qui seraient très lucratifs, qu’en Grande-Bretagne.”