Meghan Markle revient à la télévision avec une apparition surprise dans « The Ellen DeGeneres Show »

Meghan Markle retournera à la télévision pour une brève visite à l’émission Ellen Degeneres lors de sa saison d’adieu. Dans un aperçu spécial, l’ancienne actrice a déclaré qu’elle se souvenait de ses premiers jours d’actrice lorsqu’elle est retournée au studio Warner Bros. en tant qu’invitée respectée de l’émission du comédien.

Markle a partagé quelques rires avec Degeneres alors qu’elle se souvenait d’avoir conduit jusqu’au studio dans sa vieille Ford Explorer alors qu’elle venait aux auditions, notant que son trajet était « spécial » bien qu’il ne soit pas très élégant. J’avais ce très vieux Ford Explorer Sport et à un moment donné, la clé a cessé de fonctionner côté conducteur, vous ne pouviez donc pas entrer par la porte », a-t-elle expliqué.

Elle a ajouté: « Après les auditions, je me garais à l’arrière du parking et j’ouvrais le coffre et j’y montais, puis je le refermais derrière moi et rampais sur tous mes sièges pour sortir. C’est comme ça que j’allais et venais . »

La duchesse et son mari, le prince Harry, ont effectué plusieurs visites récemment. Le couple a été vu en train de poser pour des photos avec des militaires dans une base militaire du New Jersey en l’honneur de la Journée des anciens combattants. Le voyage a eu lieu juste après leur apparition au gala Salute to Freedom à New York.

Markle n’est que l’un des grands noms de la liste d’invités étoilés de Degeneres à rejoindre l’émission alors que l’hôte se prépare à dire au revoir. Lors de la première de la saison finale en septembre, Degeneres a dit à ses fans qu’elle voulait célébrer avec le public et ceux qui sont venus dans la série dans le passé. « Ce sera un remerciement à tout le monde parce que la série n’aura pas lieu sans le soutien des fans », a déclaré DeGeneres lors d’une pause de production sur le plateau, selon Entertainment Tonight Canada. « Nous allons vérifier auprès des personnes que nous avons aidées au fil des ans (et) des personnes qui l’ont payé en avant. »

« Je veux que les gens se souviennent vraiment de ce qu’a été la série », a poursuivi DeGeneres. « Ça a été un endroit heureux et ça continue d’être un endroit heureux. Et je déteste qu’on s’en souvienne d’une autre manière. »