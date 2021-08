Meghan Markle rit dans une fouille sournoise à la famille royale lors d’un message vidéo d’anniversaire | Royale | Nouvelles

in

Publiée sur le site Web Archewell de Meghan et du prince Harry, la duchesse a publié une vidéo demandant à 40 amis de faire don de 40 minutes de mentorat « pour aider les femmes à réintégrer le marché du travail » après la pandémie de coronavirus. Mais dans la vidéo ludique, Melissa McCarthy a taquiné Meghan en faisant référence à la série télévisée “Suits” et à la famille royale.

Dans le sketch, Mme McCarthy se change et enfile un chapeau, des perles et des gants pour un look “à l’heure du thé”.

Meghan dit alors à Mme McCarthy qu’elle a une idée de la façon de passer son 40e anniversaire.

L’acteur a ensuite demandé s’il s’agissait “d’une autre séance photo sous un arbre où vous avez l’air très paisible” en référence à la photo publiée par les Sussex pour annoncer qu’ils attendaient un deuxième enfant.

Mme McCarthy’s suggère également de manière ludique que les deux se font tatouer le visage, avant de demander si Meghan envisage une réunion de Suits.

Meghan se met à rire lorsque Mme McCarthy crie “yacht party!”, avant que la duchesse n’annonce son initiative 40×40.

À la fin de la vidéo, quelques bloopers montrent Mme McCarthy et Meghan se taquiner davantage.

Mme McCarthy a plaisanté en disant que la duchesse devrait passer la journée à “prendre le thé avec vos poulets”, ce qui pourrait être considéré comme une fouille sournoise de la famille royale britannique, connue pour son amour du thé.

Un plan montrait Harry jonglant en arrière-plan pendant que Meghan parlait, laissant la paire en points de suture.

Dans une déclaration accompagnant la vidéo ludique, Meghan a déclaré: «Parmi les cadeaux de temps les plus précieux, il y a aussi le temps passé au service des autres, sachant qu’il peut contribuer à un changement incroyable.

« À ce dernier point, et avec mon 40e tour autour du soleil en tête, cela m’a fait me demander : que se passerait-il si nous nous consacrions tous 40 minutes à aider quelqu’un d’autre ou à encadrer quelqu’un dans le besoin ? Et puis que se passerait-il si nous demandions à nos amis de faire de même ?

« Au cours des deux dernières années, et en grande partie à cause de la pandémie de COVID-19, des Dizaines de millions de femmes dans le monde ont quitté le marché du travail, dont plus de deux millions de femmes aux États-Unis…

« Je crois que le mentorat est un moyen d’aider les femmes à reprendre confiance en elles et à reconstruire leur force économique, et pour mon anniversaire, j’ai demandé à 40 amis, militants, athlètes, artistes et dirigeants mondiaux d’aider à lancer un effort mondial en contribuant 40 MINUTES DE MENTORAT pour aider les femmes à réintégrer le marché du travail.

“Avec ce temps, j’espère qu’ils aideront chacun quelqu’un à avancer dans sa vie professionnelle à sa manière, et j’espère qu’ils inspireront d’innombrables autres à donner également 40 minutes de leur temps.”

La déclaration mentionnait également ceux qui ont fait un don à une “vague mondiale de service”, rappelant la démission des Sussex de la famille royale.

La firme et les Sussex ont échangé des déclarations sur des suggestions que Meghan et Harry tournaient le dos au « service » royal.

Annonçant que le Megxit serait permanent après une période d’essai d’un an, la famille royale a écrit : « Suite à des conversations avec le duc, la reine a écrit confirmant qu’en s’éloignant du travail de la famille royale, il n’est pas possible de continuer avec les responsabilités et les devoirs. qui viennent avec une vie de service public.

Quelques minutes après la déclaration de la reine, les Sussex ont partagé leur propre déclaration.

Il disait: “Comme en témoigne leur travail au cours de l’année écoulée, le duc et la duchesse de Sussex restent attachés à leur devoir et à leur service au Royaume-Uni et dans le monde, et ont offert leur soutien continu aux organisations qu’ils ont représentées, indépendamment de l’officiel rôle.

“Nous pouvons tous vivre une vie de service. Le service est universel.”

L’anniversaire de Meghan a été célébré par la famille royale, qui a publié ses vœux sur Instagram.

Cependant, les comptes de la reine (@theroyalfamily), du prince Charles (@clarencehouse) et de Kate Middleton et du prince William (@dukeandduchessofcambridge) ont tous publié leurs vœux sur Instagram Stories, qui disparaissent après 24 heures.

Le Telegraph a rapporté que la duchesse organiserait une fête d’anniversaire « intime » dans son manoir californien.