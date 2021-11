Bien qu’un récent sondage YouGov indique que Meghan Markle n’est que la 14e royale la plus populaire, elle reste la figure royale la plus recherchée sur Google, à la fois au Royaume-Uni et aux États-Unis. Les données collectées par Ahrefs.com montrent que le volume de personnes googler « Meghan Markle » chaque mois au Royaume-Uni est d’environ 1,1 million de recherches.

Ironiquement, Meghan et le prince Harry (579K) sont les deux principaux membres de la famille royale en termes de recherches en ligne malgré leur retrait des fonctions royales.

Les données montrent que les personnes vivant au Royaume-Uni semblent plus intéressées par les nouvelles liées à Meghan que par leur monarque régnant et leurs membres de la famille royale à temps plein.

Thomas Mace-Archer-Mills, commentateur royal et fondateur de The Monarchists, a déclaré à Express.co.uk que les chiffres montrent que le public est toujours « intrigué » par Meghan.

«Les gens suivent la duchesse de Sussex simplement parce qu’elle intrigue.

«Elle est entrée dans la famille royale comme un cyclone, avec tout le drame d’un feuilleton aux heures de grande écoute, et depuis lors, elle continue de ne pas décevoir sur le front du divertissement.

«Quand elle est éclaboussée dans tous les médias, malgré son départ de la famille royale, les gens veulent connaître l’histoire.

«Ils sont intrigués par ses actions et son mépris général pour les protocoles royaux et les traditions royales.

« Cela ajoute à la mystique sous-jacente de la duchesse. »

Selon M. Mace-Archer-Mills, le public britannique pourrait être plus enclin à rechercher les derniers membres de la famille royale étant donné qu’ils avaient déjà des décennies pour se décider sur la reine et ses enfants.

L’expert pense également que faire des recherches sur Meghan est un moyen d’entretenir la curiosité.

« Les chiffres de Google ne concernent pas la haine », a-t-il déclaré.

«Il s’agit simplement de satisfaire et de rechercher une curiosité quant à ce qu’est vraiment Meghan et qui est vraiment.

« La duchesse est toujours une nouveauté pour le public britannique, un grand rappel de ce qui aurait pu être pour elle, le prince Harry et le public.

« Les Britanniques veulent aussi savoir ce que fait Meghan car elle ne fait plus honneur au public de sa présence de ce côté de l’Atlantique.

« Elle est venue, elle a vu, elle a vaincu.