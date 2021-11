Meghan Markle saluée pour son geste aimable envers les militants impliqués dans une cause qui lui tient à cœur | Royale | Nouvelles

La duchesse de Sussex a acheté aux militants du bureau PL + US, un groupe menant une campagne nationale pour gagner des congés familiaux et médicaux payés d’ici 2022, quelques tasses de café en faisant don d’un bon Starbucks de 25 $ à la cause. La note, signée par Archewell – la fondation de Meghan et Harry – décrivait le cadeau comme « juste un petit quelque chose pour vous permettre de continuer ».

Il a également remercié les militants pour « tout le travail que vous faites ».

Cela fait suite à la lettre passionnée de Meghan au Congrès les incitant à ne pas « faire de compromis » sur les congés familiaux payés, publiée en octobre sur le site PL+US.

Mais quelques jours plus tard, ses tentatives pour influencer le plan d’infrastructure de 1,75 billion de dollars du président Biden ont échoué, car le président a annoncé qu’il supprimait les congés payés pour les nouveaux parents de sa facture.

Neil Sroka, le directeur des communications de Paid Leave, a partagé le geste de Meghan sur son compte Twitter, en déclarant : « La duchesse de Sussex (alias #MeghanMarkle) a acheté à tout le monde chez @PaidLeaveUS quelques tasses de café pendant que nous faisons des heures supplémentaires pour #SavePaidLeave.

« Incroyablement classe… et nécessaire.

« Vraiment honoré de savoir qu’elle nous soutient dans la lutte pour gagner #PaidLeaveForAll. »

La duchesse a également remercié les sénateurs Murray et Gillibrand pour leur travail en faveur des congés payés au Congrès, selon la journaliste de NBC et correspondante de la Maison Blanche Kristen Welker.

Mme Welker a écrit: « Meghan Markle, la duchesse de Sussex, a envoyé un courrier électronique aux sens. Murray et Gillibrand pour les remercier d’avoir fait pression pour un congé familial payé et les exhorter à continuer de se battre, selon les responsables des deux bureaux du Sénat. »#

MISES À JOUR EN DIRECT: Famille royale EN DIRECT: la rangée de jets de Meghan et Harry explose avant la COP26

« À un rythme alarmant, des millions de femmes ont quitté le marché du travail, restant à la maison avec leurs enfants alors que les écoles et les garderies étaient fermées, et s’occupant de leurs proches à temps plein.

« La mère ou le parent qui travaille est confronté au conflit d’être présent ou d’être payé. Le sacrifice de l’un ou l’autre a un coût élevé.

« Le congé payé devrait être un droit national, plutôt qu’une option patchwork limitée à ceux dont les employeurs ont mis en place des politiques, ou à ceux qui vivent dans l’un des rares États où un programme de congé existe.

« Si nous voulons créer une nouvelle ère de politiques sur la famille d’abord, assurons-nous qu’elle inclue un programme de congés payés solide pour chaque Américain, garanti, accessible et encouragé sans stigmatisation ni pénalité. »

La duchesse a reçu des éloges de la part des démocrates américains pour son intervention, avec Hillary Clinton tweetant : « Meghan, la duchesse de Sussex plaide de manière convaincante pour un congé payé dans une lettre au Congrès. »

Pendant ce temps, le représentant du Progressive California, Eric Swalwell, a tweeté la lettre, qu’il a qualifiée de « puissante » et a exhorté ses abonnés à la lire.

Meghan a également été largement critiquée pour avoir utilisé son titre royal, la duchesse de Sussex pour signer la lettre.

L’experte royale Jessica Robinson a déclaré que, bien qu’elle n’ait enfreint aucun protocole, il était « très étrange » que Meghan signe en utilisant son titre royal car il s’agit d’un « croisement en territoire politique ».

Elle a déclaré: « Cela me semble étrange que vous écriviez une lettre appelant le gouvernement américain à la signer avec des titres royaux que vous avez obtenus d’un autre pays! »

La lettre de Meghan est intervenue après qu’il a été révélé que le duc et la duchesse prenaient cinq mois de congé après la naissance de leur fille Lilibet en juin 2021.