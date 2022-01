Meghan Markle s’apprête à recevoir une somme « substantielle » en plus de 1 £ « nominal » après la victoire de la duchesse | Royale | Des nouvelles

La duchesse de Sussex a poursuivi Associated Newspapers, l’éditeur du Mail on Sunday MailOnline, pour cinq articles qui reproduisaient des parties d’une lettre « personnelle et privée » à son ex-père Thomas Markle en août 2018. Meghan a gagné son procès l’année dernière lorsqu’un High Le juge du tribunal a statué en sa faveur sans un procès complet.

Les juges de la Cour d’appel ont par la suite rejeté l’appel d’Associated Newspapers.

Certains détails de l’argent que le prince Harry recevra est apparu mercredi dans des documents judiciaires.

Associated Newspapers paiera 1 £ de dommages et intérêts pour utilisation abusive d’informations privées et une somme non divulguée pour violation du droit d’auteur d’ici le 7 janvier.

Il doit également couvrir une partie des frais de justice de la duchesse.

Le porte-parole de Meghan a qualifié la somme non divulguée pour violation du droit d’auteur de « substantielle » et a déclaré qu’elle serait reversée à une œuvre caritative.

Ils ont déclaré que la duchesse avait clairement indiqué dès le début que l’affaire concernait principalement la différence entre le bien et le mal.

Le fait que Meghan ait gagné en matière de confidentialité et de droit d’auteur a démontré la force des deux revendications, ont-ils déclaré.

Le porte-parole a ajouté qu’après avoir remporté l’affaire par jugement sommaire, Meghan avait choisi de récupérer les bénéfices que le journal avait tirés de la lettre, relatifs au droit d’auteur, plutôt qu’un recours financier en dommages-intérêts concernant la partie vie privée de l’affaire.

LIRE LA SUITE: Harry et Meghan « à la recherche d’une base au Royaume-Uni » alors que Duke « manque la maison » – RÉCLAMATION

Pendant ce temps, l’avocat en diffamation David Hooper a déclaré au Daily Beast : « Accepter la £1 aura probablement évité une énorme dispute sur l’étendue des dommages qu’elle a subis.

« Elle voulait juste établir un principe et faire payer ses frais juridiques, même si elle pourrait bien encore perdre un demi-million de livres sterling à la suite de ce processus. »

Meghan a frappé Associated Newspapers le mois dernier après sa victoire.

Elle a déclaré: « Au cours des près de trois ans qui se sont écoulés depuis le début, j’ai été patiente face à la tromperie, à l’intimidation et aux attaques calculées. »

La duchesse s’était excusée d’avoir induit le tribunal en erreur après avoir déclaré qu’elle avait oublié qu’elle avait autorisé son alors chef des relations publiques à informer les auteurs de la biographie de Finding Freedom sur elle et Harry, l’ayant précédemment nié.

Mais les juges ont déclaré que cette affaire n’avait aucune incidence sur l’appel.