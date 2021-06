Meghan Markle « scolarisée » par Kate sur la « règle tacite » alors que la duchesse entrait dans la « mêlée royale » | Royale | Nouvelles

Kate, duchesse de Cambridge, “a essayé autant que possible d’aider [Meghan Markle] alors qu’elle entrait dans la mêlée royale », ont affirmé les commentateurs. La relation de la duchesse de Cambridge avec sa belle-sœur au cours des premiers mois de sa connaissance aurait inclus un certain mentorat. Documentaire de Channel 5, ‘Kate: Our Queen in Waiting’, discuté du type de soutien que la duchesse de Sussex a pu obtenir.

Le cinéaste et diffuseur Bidisha a déclaré aux téléspectateurs: “De toute évidence, au cours de ces premiers mois, elle a contacté Meghan.”

La rédactrice en chef du Mail on Sunday, Emily Andrews, a convenu: “Elle a dit qu’elle pouvait la mettre en contact avec tous les créateurs de mode qu’elle connaissait.

“Kate a essayé autant que possible d’aider Meghan alors qu’elle entrait dans la mêlée royale.”

La rédactrice en chef de Vanity Fair Royal, Katie Nicholl, a ajouté: “Kate, bien sûr, a ensuite invité Meghan à Wimbledon avec elle.”

Elle a confié à Channel 5 : “Ils sont allés au polo ensemble.”

Bidisha a poursuivi: “Apparemment, Kate scolarise également Meghan dans certaines de ces conventions anglaises, auxquelles vous ne pensez peut-être pas en tant qu’Américain arrivant.

« Quelles sont toutes ces règles tacites que vous devez suivre lorsque vous êtes royal ?

“Cela me fait penser que lorsqu’elle sera la reine, elle-même sera gentille et chaleureuse et s’ouvrira aux générations successives.”

Le rédacteur en chef royal du Daily Mirror, Russell Myers, est revenu sur le premier événement officiel que le groupe a organisé ensemble.

Il a déclaré au documentaire: “Certainement, lorsque les ‘Fab Four’ sont entrés en scène, il y a eu énormément d’intérêt et d’excitation.

“Tout cela nous ramène à la première fois que nous les avons tous vus sur scène parler des épreuves et des tribulations de travailler ensemble.

“Nous avons tous ri et plaisanté à ce sujet à l’époque.

“Alors que les fissures étaient peut-être déjà là pour être vues.”