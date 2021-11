Meghan Markle se souvient du moment où elle s’est faufilée à une fête avec le prince Harry avant que leur relation ne soit rendue publique

Meghan Markle parle de sa « dernière soirée amusante » avec son mari, le prince Harry, avant qu’ils ne rendent publique leur histoire d’amour en 2016. La duchesse de Sussex s’est assise jeudi pour une interview avec Ellen DeGeneres, révélant que quelques jours seulement avant l’annonce de Harry leur relation le 8 novembre de cette année-là, elle et le royal ont frappé la ville déguisés.

Le duc de Sussex a voyagé avec sa cousine la princesse Eugénie et son mari Jack Brooksbank pour rendre visite à la star de Suits à Toronto pour Halloween, profitant des vacances costumées pour profiter d’une soirée anonyme lors d’une soirée à thème post-apocalyptique. « Nous nous sommes faufilés tous les quatre dans des costumes d’Halloween pour passer une soirée amusante en ville avant que nous ne soyons un couple dans le monde », a-t-elle expliqué.

Arborant des costumes « très bizarres » qui les rendent méconnaissables, Meghan et son mari actuel ont pu « en quelque sorte passer une dernière soirée amusante », a-t-elle déclaré. DeGeneres a plaisanté en réponse: « Maintenant, il y a des gens qui sont à la maison et qui se disent ‘J’étais à cette fête.' »

Halloween est maintenant un peu différent pour le couple, qui s’est marié en 2018 et a ensuite accueilli son fils de 2 ans Archie et sa fille de 5 mois Lili dans la famille. Meghan s’est confiée à DeGeneres sur l’habillage de ses deux enfants pour Halloween, révélant qu’Archie avait un costume de dinosaure qu’il ne portait que « environ cinq minutes ». DeGeneres, qui vit dans le quartier du couple Montecito, a répondu: « Même pas cinq minutes. Finalement, Harry l’a convaincu de mettre la tête. »

« Nous voulions faire quelque chose d’amusant pour les enfants, et puis les enfants n’étaient pas du tout intéressés », a déclaré la mère de deux enfants en riant, ajoutant que Lili était habillée en mouffette « comme Flower from Bambi ». Harry et Meghan ont déménagé en Californie l’année dernière après avoir pris du recul par rapport à leurs fonctions royales, et sont maintenant « juste heureux », a expliqué la duchesse.

L’interview de Meghan avec DeGeneres marque la première grande interview télévisée que le royal a faite depuis sa rencontre explosive avec Oprah Winfrey en mars, au cours de laquelle elle a allégué que le racisme avait joué un rôle dans sa décision de se retirer de la famille royale.