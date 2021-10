Meghan Markle sera discutée dans le cadre des cours sur le «privilège blanc» à l’école privée | Royale | Nouvelles

Meghan Markle : John Barnes discute des critiques des « médias »

St Dunstan’s, une école privée à Londres avec des frais annuels allant de 12 501 £ à 19 068 £ selon l’âge de ses élèves, a introduit des conférences sur le « privilège blanc ». Ces leçons interviennent après un regain d’intérêt pour le mouvement Black Lives Matter.

Alors que St Dunstan’s accepte les enfants de la maternelle à l’âge de 18 ans, ce cours ne sera enseigné qu’à partir de la 9e année, lorsque les élèves sont âgés de 13 ou 14 ans.

Et Meghan, la duchesse de Sussex, sera l’un des sujets de discussion pendant les cours.

Nicholas Hewlett, directeur de l’école de Catford, dans le sud-est de Londres, a déclaré que les enseignants « exploreraient avec les élèves les difficultés rencontrées par Meghan Markle et Kate Middleton lorsqu’elles ont rejoint la famille royale, mais [learn] que Meghan Markle était confrontée à des défis supplémentaires basés sur des spéculations sociales associées à sa race », comme le rapporte le Sunday Times.

Au cours de ces leçons, le concept de « micro-agression », un incident ou une action considérée comme un acte subtil ou non intentionnel de discrimination contre les membres d’une communauté marginalisée, sera également abordé.

Parmi les exemples concrets qui seront discutés, il s’agira d’essayer de toucher les cheveux d’un élève afro-américain ou de nier l’existence du privilège blanc.

Meghan doit devenir l’un des sujets de discussion lors des cours sur le «privilège blanc» dans une école (Image: GETTY)

Meghan Markle et le prince Harry lors du Global Citizen Live le mois dernier (Image: GETTY)

Le directeur a également déclaré: « Nous n’enseignons pas le privilège blanc dans le but d’engendrer un sentiment de culpabilité au sein de notre communauté blanche [but] pour aider tous nos jeunes, quelle que soit leur origine raciale, à démêler et à mieux comprendre les complexités et les sensibilités d’un problème réel et vivant qui les concerne et qui compte pour une grande partie de la société qu’ils occupent. »

D’autres questions incluses dans cette série de leçons doivent être « la féminité toxique », pourquoi seuls les acteurs masculins blancs ont jusqu’à présent dépeint James Bond et pourquoi seuls les blancs ont été élus Premier ministre au Royaume-Uni.

Les élèves examineront également les statistiques comparant les taux d’interpellation et de fouille par la police des Noirs et des Blancs.

M. Hewlett a ensuite expliqué la raison du choix de suivre ce cours.

LIRE LA SUITE: La princesse Charlotte s’apprête à devenir le jeune royal le plus «riche» – 3,6 milliards de livres sterling

Meghan Markle et Kate Middleton le jour de Noël 2018 (Image: GETTY)

Il a déclaré au MailOnline: « Nous courons le risque d’une société de plus en plus polarisée où différentes générations s’enracinent dans leurs positions de différence et cela ne peut pas être sain.

« Les écoles ont un rôle essentiel à jouer pour s’attaquer à ces problèmes et concepts en les diffusant et en les discutant, en aidant les jeunes à entendre différents points de vue et à articuler leur propre réflexion.

« C’est bien plus important que ce qu’est ou n’est pas le privilège blanc. »

L’utilisation du terme «privilège blanc» a été discutée récemment par d’éminents députés conservateurs.

En octobre dernier, le ministre de l’Égalité, Kemi Badenoch, a déclaré que les écoles communes devraient offrir des points de vue opposés lors du débat sur le concept de privilège blanc.

A NE PAS MANQUER

Meghan Markle et le prince Harry lors d’un engagement en mars 2020 (Image : GETTY)

Meghan Markle est devenue la duchesse de Sussex en mai 2018 (Image: GETTY)

Plus tôt ce mois-ci, le député conservateur Jonathan Gullis a déclaré lors d’une réunion en marge de la conférence du Parti conservateur que toute personne utilisant l’expression «privilège blanc» devrait être référée au programme Prevent du gouvernement – ​​utilisé pour traquer les terroristes potentiels.

À la suite d’un contrecoup, il a défendu son point de vue dans une publication sur Facebook et a invité « tout guerrier éveillé de gauche à visiter Stoke-on-Trent North, Kidsgrove et Talke et à essayer [to] dire aux gens là-bas qu’ils sont en quelque sorte « privilégiés ».

Le privilège blanc est normalement utilisé pour décrire les avantages inhérents que possèdent les Blancs dans une société caractérisée par l’inégalité raciale.

Meghan et le prince Harry ont parlé des inégalités raciales à plusieurs reprises dans le passé.

Meghan Markle et le prince Harry se sont mariés en mai 2018 (Image: EXPRESS)

Tout en marquant le Mois de l’histoire des Noirs de l’année dernière au Royaume-Uni, le prince Harry a déclaré en octobre 2020 qu’il était devenu plus conscient des problèmes entourant la race après avoir épousé Meghan.

Il a déclaré: « Je n’étais pas au courant de tant de problèmes et de tant de problèmes au Royaume-Uni et aussi dans le monde. Je pensais que je le savais mais je ne le savais pas. »

Le prince a ajouté : « Vous savez, quand vous entrez dans un magasin avec vos enfants et que vous ne voyez que des poupées blanches, pensez-vous même : ‘C’est bizarre, il n’y a pas de poupée noire là-bas ?’

« Et j’utilise cela comme juste un exemple où nous, en tant que Blancs, n’avons pas toujours conscience de ce que cela doit être pour quelqu’un d’autre d’une peau de couleur différente, d’une peau noire, d’être dans la même situation que nous. sont, là où le monde que nous connaissons a été créé par des Blancs pour des Blancs. »

Meghan a également parlé du racisme et de ses luttes au sein de la famille royale lors de l’interview historique des Sussex avec Oprah Winfrey diffusée en mars.

Au cours de la séance de deux heures, le duc et la duchesse de Sussex ont allégué du racisme au sein du cabinet, qui a répondu dans un communiqué affirmant que les problèmes discutés par les Sussex étaient « concernant ».

Meghan Markle et le prince Harry ont deux enfants (Image: GETTY)

Le communiqué ajoute: « Bien que certains souvenirs puissent varier, ils sont pris très au sérieux et seront traités par la famille en privé ».

Meghan a également expliqué que la duchesse de Cambridge, appelée « waity Katie » pendant des années avant son mariage avec le prince William, n’était pas comparable à l’expérience qu’elle avait vécue après avoir rejoint la famille royale.

Cela n’a pas été inclus dans le montage final de l’interview, mais a été partagé dans un clip publié par CBS le lendemain de la diffusion de la séance.

Meghan a déclaré: « Malheureusement, si les membres de sa famille disent bien, c’est ce qui nous est arrivé à tous, s’ils peuvent comparer l’expérience que j’ai vécue était similaire à ce qui a été partagé avec nous.

« Kate s’appelait ‘waity Katie’ – en attendant d’épouser William – alors que j’imagine que c’était vraiment difficile, et je ne peux pas imaginer à quoi cela ressemblait, ce n’est pas la même chose, et si un membre de sa famille le fera dire ‘nous avons tous dû faire face à des choses qui sont grossières’ – grossier et raciste ne sont pas la même chose. »

Interrogée par Mme Winfrey si l’expérience de Meghan avec Kate était « différente en raison de la race », la duchesse a déclaré que cela était également dû au fait qu’elle n’était pas britannique et que les médias sociaux sont plus importants maintenant qu’au début des années 2000.