Meghan Markle sera «plus déterminée que jamais» après la victoire de Piers Morgan à l’Ofcom | Royale | Nouvelles

Les commentaires de M. Morgan sur Good Morning Britain à propos de l’interview de la duchesse de Sussex avec Oprah Winfrey ont été approuvés par le chien de garde cette semaine. Mais le commentateur Adam Helliker a affirmé que la décision laisserait Meghan – qui a quitté ses fonctions royales avec le prince Harry l’année dernière pour une nouvelle vie en Californie – « plus déterminée que jamais ».

M. Helliker a déclaré au Sun: “Je pense qu’elle va se sentir plus déterminée et cela améliorera son jeu pour ainsi dire.

“Elle convaincra tous ses partisans que c’est ainsi que fonctionne la Grande-Bretagne.

“Je pense qu’elle le verra comme une autre méthode de protection de la famille royale.

“Et c’est en quelque sorte – le fossé devient de plus en plus profond.

“Et plus ça dure, la faille, vous vous demandez juste, comment diable peuvent-ils jamais revenir de ça?

“Ils vont améliorer leur jeu en termes de plus de déclarations, d’être plus indépendants et de repousser encore plus loin.”

L’Ofcom a jugé mercredi que les commentaires de M. Morgan sur la duchesse n’enfreignaient pas le code de la radiodiffusion.

Discutant de l’interview le lendemain matin, M. Morgan a fustigé: “Je suis désolé, je ne crois pas un mot de ce qu’elle dit.

“Je ne la croirais pas si elle me lisait un bulletin météo.”

L’Ofcom a déclaré que ses commentaires étaient “potentiellement nuisibles et très offensants”, mais qu’ils ont été complètement contestés par sa co-animatrice Susanna Reid et le rédacteur en chef royal d’ITV News, Chris Ship, pendant le programme.

Le jugement disait : « Le code permet aux individus d’exprimer des opinions bien arrêtées et solidement argumentées, y compris celles qui sont potentiellement préjudiciables ou très offensantes, et aux radiodiffuseurs de les inclure dans leur programmation.

“La restriction de telles opinions serait, à notre avis, une restriction injustifiée et effrayante à la liberté d’expression à la fois du diffuseur et du public.”

M. Morgan a salué la décision comme une “décision historique”.