Meghan Markle serait embarrassée par l’apparence d’« Ellen »

Meghan Markle serait « bouleversée » par la réponse à son apparition dans The Ellen DeGeneres Show le mois dernier. Lors de son retour à la télévision, Markle a participé à l’un des segments de farce typiques de l’animatrice Ellen DeGeneres, acceptant de faire tout ce que le comédien lui a dit devant les vendeurs du lot Warner Bros., aussi embarrassant soit-il. Le prince Harry et la duchesse de Sussex pensaient que cela aiderait à montrer son sens de l’humour, mais l’expert royal Neil Sean affirme que la réponse n’était pas celle à laquelle ils s’attendaient.

« Meghan est apparemment emmenée à l’intérieur comme on dit ici au Royaume-Uni parce qu’elle est tellement bouleversée par le contrecoup qu’elle a reçu après son apparition dans l’émission », a déclaré Sean dans sa dernière vidéo YouTube, rapporte Express. « Même le prince Harry a pensé que c’était une bonne idée de montrer son côté amusant. Ils auraient peut-être dû continuer ensemble, à quel point cela aurait été amusant. Malheureusement pour Meghan, cela ne s’est pas passé de cette façon. «

Markle aurait pu sauter le segment et n’avoir branché que son livre The Bench, affirme Sean. « Mais n’ayez crainte, Meghan sera de retour en 2022 à la recherche d’une autre option pour changer de nom et se reconnecter », a-t-il déclaré. Sean a également affirmé que Markle et Harry « se dirigeaient vers une scission » professionnellement l’année prochaine parce que les « personnes très chères » qu’ils ont embauchées suggèrent qu’ils travaillent « indépendamment » l’un de l’autre si Markle veut jouer un rôle plus important en politique en tant qu’activiste.

Bien que Sean ait affirmé que Markle était « bouleversée » par la réponse à son apparition d’Ellen, il a affirmé dans une autre vidéo la semaine dernière qu’elle était tellement « inspirée » par son expérience qu’elle veut faire son propre talk-show et a reçu plusieurs offres pour plus apparitions à la télévision. « Maintenant, je ne sais pas trop comment cela fonctionnerait. Mais, bien sûr, quand vous regardez le monde de la télévision, maintenant ils recherchent quelqu’un qui peut leur donner une note », a déclaré Sean. « Selon la très bonne source, Meghan a ses propres idées strictes sur ce qu’elle envisagerait de faire pour son retour sur le petit écran. »

Le sketch de la farce avec Markle n’a pas reçu de bonnes critiques sur YouTube. Beaucoup pensaient que ce n’était pas drôle, tandis que certains pensaient que DeGeneres profitait de Markle. « L’embarras de seconde main est passé à un tout autre niveau. Qui, dans son bon sens, a pensé que c’était une idée amusante ou même une bonne idée. Est-ce que Meghan a désespérément besoin d’attention? » a demandé une personne sur YouTube. « C’est juste embarrassant. Cela me montre que MM semble penser que c’était très amusant mais qu’il n’a pas remarqué ce qu’Ellen lui faisait », a écrit un autre. « Cette envie d’être aimée et célèbre semble avoir assombri son jugement. Je trouve cela tellement dommage. »