Meghan Markle s’est défendue alors que les célébrités soutiennent la campagne de travail des femmes 40×40 de Duchesse | Royale | Nouvelles

La duchesse de Sussex a lancé l’initiative 40×40 dans le cadre d’une vidéo marquant son 40e anniversaire mercredi. La vidéo, publiée sur le site Web de la Fondation Archewell, a été filmée aux côtés de sa copine hollywoodienne Melissa McCarthy.

L’initiative vise à donner 40 minutes de temps pour encadrer une femme qui retourne au travail.

S’exprimant dans la vidéo, Meghan a déclaré: “Pour mon anniversaire, j’ai demandé à 40 amis, militants, athlètes, artistes et dirigeants mondiaux d’aider à lancer un effort mondial en contribuant 40 MINUTES DE MENTORAT pour aider les femmes à réintégrer le marché du travail.

“Avec ce temps, j’espère qu’ils aideront chacun quelqu’un à progresser dans sa vie professionnelle selon ses propres conditions, et j’espère qu’ils inspireront d’innombrables autres à donner également 40 minutes de leur temps.”

L’apprentie star Karren Brady a salué le travail de Meghan comme une « grande cause ».

Mme Brady a déclaré: «C’est une grande cause car plus de deux millions de femmes aux États-Unis et des dizaines de millions dans le monde ont perdu leur emploi pendant la pandémie.

“Quoi que vous pensiez de Meghan, c’est une façon tellement positive de fêter ses 40 ans – en invitant les femmes à aider d’autres femmes à réintégrer le marché du travail.”

La princesse Eugénie a accepté le défi de Meghan et a écrit sur son histoire Instagram: “Pour célébrer le 40e anniversaire de la chère Meghan, je contribue 40 minutes de mentorat pour aider les femmes à réintégrer le marché du travail.”

L’ancienne secrétaire d’État américaine Hillary Clinton a encouragé ses abonnés Instagram à s’impliquer dans le projet.

Une enquête Ipsos pour le Forum économique mondial qui a interrogé 12 500 personnes employées dans 29 pays a révélé qu’une majorité souhaitait que le travail flexible devienne la norme.

Il a révélé que le soutien en faveur d’une plus grande flexibilité était le plus fort chez les femmes avec 68 pour cent des femmes interrogées exigeant des options de travail flexibles.

66 % des femmes ont également déclaré qu’elles étaient « plus productives » avec un horaire de travail flexible.

Enfin, 38 % des femmes interrogées ont admis qu’elles « avaient du mal » à être productives en travaillant à domicile.