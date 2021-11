Meghan Markle s’est frottée aux courtisans du palais avec l’intention de définir son propre programme en tant que duchesse | Royale | Nouvelles

La relation de Meghan Markle avec les courtisans a été discutée dans le cadre d’un nouveau documentaire examinant les relations du prince William et du prince Harry avec la presse. La duchesse de Sussex aurait verrouillé les cornes avec des assistants royaux au sujet d’une divergence de vues sur le rôle qu’elle aurait une fois mariée dans la famille.

Le présentateur Amol Rajan s’est entretenu avec des experts royaux sur le documentaire de la BBC The Princes and the Press.

M. Rajan a déclaré: « Malgré les fuites au cours de cette période, aucune de ces histoires n’apparaît réellement dans les médias. »

L’auteur Anna Pasternak a déclaré: « Meghan avait ce programme qu’une fois qu’elle serait membre de la famille royale, elle allait avoir cette plate-forme et elle allait avoir sa voix.

« La seule chose que vous ne pouvez pas avoir en tant que membre de la famille royale, c’est votre voix.

« Et je pense qu’elle s’est frottée à beaucoup de cultures et à beaucoup de gens très rapidement. »

Camilla Tominey a ajouté : « Le mantra du Palais est en grande partie ce que nous devrions faire ensuite ? Que faisions-nous avant ?

« Ce n’est pas le cas, déchirons tout, et je pense que Harry et Megan voulaient vraiment changer les choses et disaient des choses comme, eh bien, pourquoi devons-nous faire cela?

« Pourquoi ne pouvons-nous pas le faire différemment? Nous ne voulons pas le faire. »

M. Burrows a rappelé les tactiques choquantes utilisées contre l’ex de Harry.

Il a déclaré: « Il y avait beaucoup de piratage de messagerie vocale en cours.

« Il y avait beaucoup de travail de surveillance sur ses téléphones, sur ses communications, Chelsy se vantait auprès de ses amis quand elle allait le voir. »

Il a même affirmé que la culture « impitoyable » les avait amenés à essayer d’obtenir des dossiers médicaux, en disant : « Oui, les dossiers médicaux… avait-elle eu un avortement, des maladies sexuelles, des ex-petits amis, examinez-les, vérifiez-les… ​​»