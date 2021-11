Meghan Markle s’est moquée de l’interview de la star américaine Ellen DeGeneres | Royale | Nouvelles

La duchesse de Sussex sera l’invitée du Ellen Show avec Ellen DeGeneres ce jeudi. L’épisode sera diffusé un peu plus de huit mois après qu’une discussion explosive entre Meghan Markle, le prince Harry et l’intervieweuse américaine chevronnée Oprah Winfrey a débarqué sur nos écrans.

Les commentateurs ont déjà commencé à demander dans quelle émission Meghan apparaîtra dans huit mois.

Richard Eden, rédacteur en chef royal du Mail, a plaisanté sur Twitter : « Nous avons eu l’interview d’Oprah et le chat d’Ellen DeGeneres. Qui est le prochain pour Meghan ? »

Il a ajouté: « Piers Morgan, j’espère. »

Moins d’une minute plus tard, Morgan a répondu : « Je suis disponible… »

En mai de cette année, Morgan a pris d’assaut le tournage de Good Morning Britain, qu’il animait à l’époque, au milieu des critiques du co-présentateur Alex Beresford concernant les opinions de Morgan sur l’interview de Meghan Markle avec Oprah.

Dans l’émission, Morgan avait déclaré : « Je n’en crois pas un mot [Meghan Markle] dit.

« Je ne la croirais pas si elle me lisait un bulletin météo. »

Meghan elle-même aurait déposé une plainte auprès du régulateur des médias Ofcom et ITV, mais Morgan a été innocenté.

‘lucimorningstar’ a plaisanté: « Jerry Springer peut-être! »

Un aperçu de l’interview de Meghan sur le Ellen Show montre la duchesse discutant avec désinvolture de sa vie avant de rencontrer le prince Harry.

Elle a plaisanté en disant que son voyage jusqu’à l’entretien avait été très différent des précédents voyages dans le même bâtiment lorsqu’elle était arrivée pour auditionner pour des rôles.

«Je me garais à la porte trois et je filais et les gardes de sécurité ici disaient toujours » cassez-vous une jambe, j’espère que vous l’aurez compris « .

« Donc, la conduite d’aujourd’hui était très différente. »

Mais les membres clés de la famille royale craindront forcément que quelque chose d’incendiaire soit dit dans l’interview.