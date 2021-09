Meghan Markle : son état de santé surprenant la rend plus flexible selon les experts | Royale | Nouvelles

Comme rapporté par The Sun et Hello !, la duchesse de Sussex peut avoir une condition appelée hypermobilité articulaire. Également connue sous le nom de laxisme articulaire, la maladie héréditaire affecte jusqu’à 20% des personnes et aurait été détectée par certains experts royaux en regardant des photos de Meghan lors de sa deuxième grossesse.

Les photos prises lors de sa visite au Théâtre national suggèrent qu’elle a des articulations hypermobiles.

Alors qu’elle berçait son bébé, le pouce de Meghan semblait se replier inhabituellement loin, et les experts disent que c’est exactement le genre de chose que vous verriez sur quelqu’un qui souffre d’hypermobilité.

En plus de la rendre plus flexible que la plupart des gens, l’hypermobilité pourrait également avoir eu un impact sur la naissance de Lili en juin.

“En raison de la fragilité du tissu conjonctif, l’hypermobilité a montré qu’il peut y avoir un lien avec le travail précoce”, a déclaré Alexandra Kremer, coach de grossesse, au Sun.

Alexandra a également averti que l’hypermobilité signifie que la grossesse peut avoir plus de “pesage sur vous et votre corps” et Meghan peut avoir besoin “d’un soutien articulaire supplémentaire comme une ceinture pelvienne”.

Bien qu’étrange pour les yeux, l’hypermobilité n’est pas dangereuse.

L’ostéopathe Anisha Joshi explique à Hello ! : “Les personnes hypermobilistes sont souvent capables de bouger leurs membres d’une manière que d’autres ne peuvent pas, un peu comme la photo sur laquelle le pouce de Meghan semble plié inconfortablement.

“Cela signifie que certaines ou toutes les articulations d’une personne peuvent avoir une amplitude de mouvement inhabituellement large.

Anisha ajoute : “Beaucoup de personnes souffrant d’hypermobilité ne ressentent pas de douleur, et l’entraînement en force est idéal pour éloigner les symptômes, tels que les articulations qui éclatent ou se disloquent.”

Meghan n’a pas confirmé si elle avait ou non des articulations hypermobiles.