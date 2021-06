Meghan Markle sort de son congé de maternité pour un entretien exclusif – Appareils de la famille royale | Royale | Nouvelles

in

La duchesse de Sussex a célébré cette semaine une victoire personnelle lorsque son premier livre a dominé la liste des best-sellers du New York Times. La mère de deux enfants sera interviewée par Samantha Blaban lors de l’émission de week-end de NPR. L’interview sera diffusée entre 8h et 10h, heure de l’Est, soit entre 13h et 15h au Royaume-Uni.

Omid Scobie, co-auteur de Finding Freedom, a déclaré que le prochain chat de Meghan serait la “seule interview sur The Bench” qu’elle donnerait.

Plus à venir…