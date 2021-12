Meghan Markle sous une « immense » pression alors que Kate réussit un coup d’État majeur aux États-Unis pour son anniversaire | Royale | Des nouvelles

Daniela Elser a souligné que le magazine américain People avait Kate en couverture cette semaine avant son anniversaire marquant le mois prochain. Mme Elser a comparé le nombre d’apparitions de la duchesse de Cambridge en première page de la publication au cours de l’année écoulée à la duchesse de Sussex.

Le titre du commentaire de Mme Elser pour news.com.au a déclaré que la couverture de l’anniversaire de Kate met une pression « immense » sur Meghan.

Le commentateur royal a écrit: « Juste au cas où quelqu’un compterait, c’est le tour de la quatrième étoile de la duchesse à la une du magazine de divertissement sur papier glacé au cours des 12 derniers mois, y compris sa deuxième sortie en solo.

« Voici le coup de pied: Meghan, la duchesse de Sussex? Au cours de l’une des plus grandes années de sa vie, dont une au cours de laquelle elle a accusé la maison royale de racisme institutionnel et d’ignorer ses appels à l’aide lorsque sa santé mentale a souffert, lorsqu’elle a accueilli son deuxième enfant et quand elle a lancé sa carrière post-Megxit ? Pas une seule reprise d’elle.

« (Meghan est apparue deux fois sur des couvertures avec Harry, alors qu’il en a fait deux autres sans sa femme.)

« Alors que la couverture de People n’est pas le baromètre le plus précis de la réputation et de l’approbation du public, l’apparence continue de Kate et le manque de vedette de Meghan donnent une image moins que scintillante de la campagne des Sussex aux États-Unis pour s’imposer comme éblouissante personnalités publiques. »

Mme Elser a ajouté que l’année prochaine pourrait « voir un nouvel assaut de Windsor contre les États-Unis ».

Elle a souligné comment le prince William remportait son prix Earthshot de l’autre côté de l’étang en 2022.

Mme Elser a déclaré: « Au-delà de cela, l’intérêt public soutenu pour le Windsors aux États-Unis semble suggérer que le peuple américain n’a pas acheté en gros la version des événements des Sussex.

LIRE LA SUITE: Meghan Markle profite d’un voyage de shopping incognito à Montecito

Ils poursuivent une nouvelle vie grâce à la liberté personnelle et financière en Californie où ils se sont installés.

Le couple possède un manoir à Montecito où ils vivent avec leurs deux enfants Archie et Lili.

Harry et Meghan ont accueilli leur fille Lilibet Diana en juin.

Ils sont sortis à New York plusieurs mois plus tard en septembre pour leur première apparition commune depuis l’arrivée de leur deuxième enfant.

Le couple a effectué une série d’engagements de haut niveau dans la Big Apple qu’ils ont complétés en se produisant sur scène lors du concert Global Citizen Live à Central Park.

Plus récemment, la duchesse a été vue lors d’une petite virée shopping à Montecito.