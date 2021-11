Meghan Markle s’ouvre sur Archewell et «être un patron» | Royale | Nouvelles

La duchesse de Sussex a donné un aperçu de la société du couple Archewell lors d’une récente interview avec le New York Times, déclarant qu’elle et le prince Harry essayaient de » donner l’exemple « . Dans une conversation de grande envergure, Meghan a parlé de la diversité de la fondation et des politiques de congés payés, affirmant qu’ils traitent les employés comme ils aimeraient personnellement être traités, ce qui, selon elle, est « toujours comme j’ai évolué ».

Lorsque l’hôte Andrew Ross Sorkin lui a demandé si elle aimait « être une patronne », Meghan a déclaré: « Je pense que la façon dont j’ai maintenant évolué en tant que mari et moi avons commencé à construire cela ensemble par nous-mêmes, nous faisons juste de la même manière que nous voudrions si nous étions des employés.

« Donc, traiter les gens comme vous voulez être traité, c’est toujours comme ça que j’ai bougé.

Parlant de son rôle précédent avant de devenir membre de la famille royale, elle a déclaré: « J’ai travaillé sur une série télévisée pendant sept ans, c’était une équipe de 200 personnes, donc la façon dont vous êtes quand vous êtes avec un énorme l’environnement n’est pas différent de celui que vous êtes lorsque vous êtes dans une petite entreprise.

« C’était vraiment intéressant, c’est génial d’être à New York et de pouvoir être avec autant de membres de notre équipe en personne. »

Son apparition au sommet en ligne du New York Times DealBook était axée sur la façon dont les femmes peuvent atteindre la parité professionnelle et économique.

Rejointe par le co-PDG et président d’Ariel Investments, Meghan a également parlé de sa nouvelle campagne pour une politique nationale de congés payés, qui l’a vue ces dernières semaines écrire au Congrès et appeler à froid les sénateurs républicains.

Les États-Unis sont actuellement l’un des seuls pays développés au monde à ne pas avoir de programme national de congés payés, Meghan déclarant qu’il s’agissait d’un « droit national » pour les nouveaux parents de recevoir le soutien du gouvernement.

Parlant de ses propres politiques sur le lieu de travail, elle a déclaré: « Nous essayons de montrer l’exemple, nous sommes une petite entreprise mais nous avons les politiques que nous aimerions.

Il se concentre sur un certain nombre de sujets fondamentaux étroitement associés au couple, notamment le changement climatique, la santé mentale, l’autonomisation des femmes et l’égalité des sexes.

Après que les Sussex ont signé un accord de plusieurs millions de livres avec les géants du streaming Netflix et Spotify, ils ont également lancé Archewell Audio et Archewell Productions pour aider à développer des programmes et des podcasts.

Au cours de la dernière année, Archewell a collecté des fonds pour le Global Vaccine Alliance Fund, s’est associé à Women for Afghan Women et a lancé l’initiative 40×40 pour aider les femmes sans emploi à se remobiliser pour le marché du travail.

La semaine dernière, ils ont annoncé que d’ici 2030, ils s’efforceraient de devenir zéro carbone dans le cadre de leur engagement envers l’environnement et la crise climatique.