Meghan Markle suit les traces de Diana en tant que «pionnière de l’autonomisation des femmes» | Royal | Nouvelles

Les remarques ont été faites par Stewart Pearce, qui a travaillé comme coach vocal de Diana et est devenue une associée proche dans ses dernières années. Il a félicité la duchesse de Sussex pour avoir trouvé le «courage» de rejeter le mantra royal de «ne jamais se plaindre, ne jamais expliquer» et de dire la vérité, à peu près de la même manière que Diana. M. Pearce a déclaré au Sun: “Il y a une différence vibratoire, mais le fait est que le courage, la sensibilité qu’il a fallu pour produire ces révélations étaient exceptionnels.

“J’ai senti que ce que Meghan vivait réellement était l’esprit de révélation, l’esprit de transparence que Diana essayait d’atteindre.”

La princesse Diana a rompu son silence sur son mariage sans amour dans une interview désormais tristement célèbre avec Martin Bashir de la BBC en 1995.

Au cours du programme Panorama, elle a révélé que le prince Charles avait eu une liaison avec Camilla, disant mémorablement à M. Bashir qu ‘”nous étions trois dans le mariage, donc c’était un peu bondé”.

Le coach vocal, qui écrit un livre sur la princesse Diana, a déclaré qu’elle avait “des décennies d’avance sur son temps”.

«Elle a changé le monde avec espoir, autonomisation, gentillesse et authenticité», a-t-il déclaré.

La duchesse de Sussex a décidé de parler de sa vie dans la famille royale dans une interview explosive avec Oprah Winfrey.

Elle a dit à Mme Winfrey qu’à un moment donné, «je ne voulais plus être en vie».

Meghan a affirmé que les fonctionnaires du palais ne lui permettraient pas de demander une aide professionnelle extérieure pour traiter sa dépression.

Sur une note plus heureuse, elle a révélé qu’elle était de nouveau enceinte et qu’elle attend une petite fille plus tard cet été.