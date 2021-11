Meghan Markle surprise avec ses mensonges. Il existe un rapport du Times UK, intitulé « She Was Discovered »: Désespoir dans la famille royale après la rétractation de Meghan. « La famille royale est frustrée après que la duchesse de Sussex a été forcée de s’excuser d’avoir menti devant le tribunal.

Le reportage du média britannique The Times, commence par dire que la tournure dramatique de la bataille de la duchesse de Sussex contre le journal, qui l’a obligée à s’excuser d’avoir menti au tribunal, n’est que la pointe de l’iceberg, selon Real sources.

Meghan a fait demi-tour devant le tribunal la semaine dernière dans son affaire de confidentialité contre Associated Newspapers, admettant qu’elle avait autorisé un assistant à informer les auteurs d’une biographie flatteuse sur les Sussex.

Harry et Meghan ont précédemment nié toute collaboration avec les auteurs de Finding Freedom, mais une source a déclaré que « beaucoup plus » pourrait émerger sur « ce qui a été rapporté pour le livre » si l’affaire se poursuit.

Les détails de l’implication contestée des Sussex dans le livre sont apparus dans des documents déposés auprès de la Cour d’appel, où Associated Newspapers conteste une décision de février selon laquelle les cinq articles publiés sur papier et en ligne, en février 2019, ont été utilisés à mauvais escient de vos informations privées, portant atteinte au droit d’auteur et violant la loi sur la protection des données.

Voici quelques parties intéressantes du rapport (via CB) :

La famille royale est frustrée par les séquelles de l’affaire et la décision de Meghan, soutenue par Harry, d’intenter une action en justice. Une source royale a déclaré :

« Il y a de la frustration au sommet, car beaucoup de gens leur ont dit qu’il n’était pas intelligent de poursuivre l’affaire. Maintenant, vous avez été découvert. Ils (la famille royale) pensent qu’ils n’auraient jamais dû porter l’affaire devant les tribunaux. »

L’un des avocats les plus fiables de la famille royale, Gerrad Tyrrell, et plusieurs hauts responsables des Sussex ont tenté de les dissuader. Une source royale a déclaré :

« Avant que Harry et Meghan n’appuient sur la gâchette, nous voulions qu’ils voient ce que ce serait s’ils s’en sortaient et s’en occupaient. » Le conseil n’a pas été suivi et le couple s’est adressé à Schillings, une entreprise connue pour ses tactiques agressives en son nom. de ses clients célèbres. . »

Des sources proches de Charles ont déclaré qu’il était peu probable qu’il conseille des membres spécifiques de la famille sur la façon de gérer les médias, suggérant qu’il « soutiendrait le problème, mais ne porterait pas de jugement sur la solution ». C’est à cause de cette nouvelle qui disait que – selon Meghan – Harry avait été réprimandé pour ce que le père de Meghan faisait en parlant aux médias.

À propos de la débâcle du livre « Trouver la liberté », une source de Palacio a déclaré :

« Peut-être que cela leur a permis de comprendre pourquoi la royauté n’aime pas être dans les affaires judiciaires. Ce n’est pas comme si cela n’allait pas arriver. Il n’y a pas de danses de joie pour ça, personne ne porte la chemise « Je te l’avais bien dit », ce sont des membres de la famille, mais à long terme c’est pourquoi vous ne voulez pas vous impliquer. »

C’est la fin du jeu, pour faire passer Meghan comme une menteuse qui a menti sur tout : Une autre source a déclaré :

« Si vous ne pouvez pas croire le témoignage d’un membre de la famille royale, s’il s’effondre, alors vous êtes foutu. Pour quiconque suit son histoire de près, il est évident que si elle n’a pas raconté toute l’histoire au tribunal et a été découverte, elle jette bien sûr le doute sur ce qu’elle a dit. Beaucoup d’entre nous qui la suivons de près savent qu’une grande partie de ce qu’elle a dit à Oprah [Winfrey] ce n’était pas vrai. »

Ainsi, Meghan Markle a rattrapé ses mensonges.